Teodoro García: "Si queremos que la Región se escuche en Madrid, Casado tiene que ser el presidente del Gobierno"

Publicado 30/03/2019 16:50:46 CET

MURCIA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

"Si queremos que la voz de la Región de Murcia se escuche en Madrid, Pablo Casado tiene que ser el presidente del Gobierno", ha dicho el secretario general del PP nacional y cabeza de lista al Congreso de los Diputados por Murcia, Teodoro García Egea durante la presentación de la candidatura a las Cortes generales para el 28 de abril.

Durante su intervención, Teodoro García ha asegurado que "no se trata de una mera lista del PP, ahora más que nunca nos jugamos esta Región y somos la garantía". Así, ha definido como un acto de "generosidad" del presidente López Miras la cesión a la candidatura del Senado, "a una de sus mejores consejeras, que siempre defiende la Región con los principios y valores del PP", y ha agradecido a Violante Tomás su implicación para que Pablo Casado sea el presidente de todos los españoles.

García ha hecho un recorrido por la candidatura en el acto de presentación y ha especificado que "tenemos a personas como Isabel Borrego, que ha sido secretaria de Estado de Turismo, a Francisco Jódar, referente del municipalismo, hay gente del mundo de la empresa, representantes de la sociedad murciana, personas que pueden mirar a la cara a todos los murcianos y defender nuestros valores".

Al respecto, ha matizado que "es la candidatura de la Región de Murcia, más allá que la candidatura del PP, porque vamos a defender en Madrid lo que necesita esta Región, porque no hay otro partido como el PP que pueda tener en sus filas este elenco de profesionales que combinan experiencia y juventud que tienen un peso específico en Madrid"

Igualmente, ha puesto en valor la capacidad de la toma de decisiones de los miembros de la candidatura de los que ha dicho suponen una "renovación tranquila" que lidera López Miras a nivel regional y Pablo Casado a nivel nacional.

"Si queremos que de una vez por todas la voz de la Región se escuche en Madrid solo hay una opción PP de Pablo Casado y Fernando López miras", ha vuelto a remarcar para insistir que el partido regionalista de la Región de Murcia se llama PP, es el que defiende la Región y España".

En clave regional, también se ha referido a la garantía del PP para que los regantes cuenten con el agua que necesitan o a la llegada de la Alta Velocidad a la Región "es algo irrenunciable para nosotros, igual que lo es el soterramiento porque para el PP es fundamental que la Región despegue económica y turísticamente y tenemos que competir en igualdad de condiciones que el resto de Regiones".

"Los murcianos no somos ni más ni menos que el resto, queremos unas infraestructuras que nos igualen al reto de España y que nos conecten con el Corredor Mediterráneo y eso solo lo representa el PP", ha enfatizado.

Según ha defendido, "el PP se presenta hoy con un grupo de hombres y mujeres que representan al millón y medio de murcianos sus anhelos, aspiraciones y esperanzas; y, en este momento, los murcianos deben elegir, si sigue Pedro Sánchez gobernando o si el Partido Popular entra de lleno en la política nacional de la mano de Casado, solo hay esas dos opciones".

Asimismo, ha tenido unas palabras de agradecimiento al presidente López Miras "por hacer este equipo, el mejor de cuantos se presenten en la Región de Murcia para liderar el futuro de la Región". "Hoy estamos ante una encrucijada, el 28 de abril puede seguir todo como está con un presidente del Gobierno que le dedique 37 minutos a una ciudad trimilenaria como Cartagena o que Pablo Casado lidere el cambio que necesitamos".

Por ello, ha afirmado, "quiero un presidente de España que se ponga al teléfono y que sepa dónde está la Región de Murcia, que conozca nuestras necesidades y que sepa que el Mediterráneo también incluye a nuestra Región".

Así, ha asegurado que "con Pedro Sánchez la Región de Murcia no saldrá ni en los mapas del tiempo; el PP es el único que puede defender a la Región sin ataduras para liderar su despegue definitivo". "Hoy enviamos a los mejores de la Región, a los que más la conocen y mejor pueden defenderla", ha dicho, para afirmar que "hoy desde el número uno, pero esté donde esté, trabajaré al servicio de mi Región y de mi partido porque el PP es el único que los defiende a los murcianos y a los españoles sin ataduras".

LÓPEZ MIRAS: "LOS MURCIANOS CONOCEN A TODOS LOS CANDIDATOS Y CANDIDATAS, SABEN SU GESTIÓN Y SU TRABAJO POR LA REGIÓN"

"Tenemos a los mejores. Éste es el mejor equipo formado por mujeres y hombres ganadores que van a hacer que España vuelva a brillar desde la Región de Murcia".

López Miras ha puesto en valor el equipo de personas que defenderán el programa y el proyecto del Partido Popular de la Región de Murcia en las Cortes Generales por encima de cualquier interés partidista o personal, "los murcianos conocen a todos y cada uno de nuestros candidatos y candidatas. Saben quiénes son, cuál es su trayectoria y su trabajo durante los últimos años. Saben cuáles son sus logros y lo que han luchado por la Región de Murcia".

Durante su intervención, el presidente regional de la formación ha asegurado que "nosotros no hacemos experimentos". "Tenemos en nuestra lista al Congreso a Teodoro García, el secretario general del Partido Popular y es un enorme honor", ha dicho.

En este punto, ha afirmado que "en 40 años de democracia no habíamos tenido una oportunidad tan importante en unas elecciones generales, contando con un secretario general con influencia en Madrid, protagonista de la actualidad política nacional y posiblemente del futuro político de todos los españoles, y no la vamos a desaprovechar".

"Si queremos que los problemas de la Región sean escuchados en Madrid, y solucionados, van a tener que pasar por la mano de un murciano y ese es Teodoro García Egea, una de las principales garantías para que estos hombres y mujeres tengan la confianza mayoritaria el próximo 28 de abril", ha precisado López Miras, quien ha afirmado que "la única manera de que ni la Región, ni España estén en juego es que Pablo Casado sea el presidente de todos los españoles".

Y, en la lista al Senado, ha puesto en valor "a Violante Tomás, la consejera de las personas", a la que ha definido como "la persona que más se ha preocupado por mejorar la vida de aquellos que más lo necesitan con un tacto digno de admirar".

Ellos, ha afirmado "son los que van a luchar y no se van a esconder, junto con el Gobierno de la Región, para conseguir un nuevo sistema de financiación autonómica, quienes van a permitir que las infraestructuras se retomen tal y como las dejamos hace unos meses cuando llegó el PSOE a la Moncloa, y los que no van a permitir que se toque el trasvase Tajo-Segura". "Hombres y mujeres que no van a permitir que se rompa España a costa del agua", ha enfatizado.

VIOLANTE TOMÁS "SI GANA CASADO, GANA LA REGIÓN DE MURCIA"

Por su parte, la cabeza de lista del PP de la Región de Murcia al Senado, Violante Tomás ha trasladado el honor que supone para ella liderar la la candidatura para el Senado, "estamos en unos momentos en que nos enfrentamos a uno de los desafíos más importantes de toda la democracia; la continuidad de España como una Nación unida".

Por eso, ha añadido, "es fundamental en la próxima legislatura la mayoría del Partido Popular para que sea Pablo Casado el que lidere el Gobierno de España". "El PP es la alternativa y la garantía para España y para eso votar al PP es votar de forma útil porque nunca pactaremos con Pedro Sánchez".

Para concluir, Tomás ha puesto en valor los principios del PP "somos el partido de la bajada de impuestos el empleo y la seguridad en las pensiones. Si gana el PP en España gana la Región de Murcia en temas tan importantes como la financiación o el agua"