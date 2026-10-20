Terra Natura Murcia organiza actividades de Halloween del 24 de octubre al 1 de noviembre - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Terra Natura Murcia ha preparado una programación especial con motivo de Halloween que incluirá actividades infantiles, recorridos nocturnos y una cena temática, con propuestas previstas los días 24, 25, 30 y 31 de octubre y el 1 de noviembre.

Los días 24, 25 y 31 de octubre y 1 de noviembre, el parque desarrollará actividades diurnas de 11.00 a 16.00 horas en diferentes espacios. Los más pequeños podrán participar en juegos, pintacaras y manualidades, aprender coreografías en la actividad 'Dance Halloween' y hacerse tatuajes. Estas propuestas estarán incluidas en la entrada general y los niños recibirán un regalo de Halloween hasta fin de existencias, según ha informado el Ayuntamiento de Murcia.

Además, los días 30 y 31 de octubre, de 20.00 a 00.00 horas, Terra Natura Murcia ofrecerá una experiencia nocturna con un recorrido especial por la zona africana. La propuesta incluirá figuras retroiluminadas, un túnel del terror en la zona de suricatas, actividades temáticas, un fotomatón y un hinchable. También estarán abiertos el restaurante Lunatic y el Chiringuito Humedal.

Esta actividad tendrá un precio de diez euros por entrada, que podrá adquirirse a través de la página web del parque y en sus taquillas.

UNA CENA CON MISTERIO

Como novedad, el 31 de octubre se celebrará la cena temática 'El misterio de Transilvania', de 21.00 a 23.30 horas. La experiencia inmersiva, de dos horas y media de duración, contará con ocho actores que representarán una historia de enigmas, investigaciones e interrogatorios.

Los participantes, organizados por equipos, tendrán que seguir pistas y resolver el misterio mientras disfrutan de una cena especial. El equipo ganador recibirá un pase anual individual para Terra Natura Murcia.

La actividad tendrá aforo limitado, con los asistentes distribuidos en mesas de diez personas, y requerirá reserva previa a través de la web 'murcia.terranatura.com'.