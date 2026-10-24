Toca tierra en Cartagena una embarcación con unos 41 migrantes a bordo, de los que 6 podrían ser menores

Europa Press Murcia
Publicado: sábado, 24 octubre 2026 16:59
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MURCIA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno de la Región de Murcia ha confirmado la llegada de una embarcación esta mañana con 41 migrantes a bordo, una mujer y 6 que podrían ser menores, que ha tocado tierra en la Cala Dentoles, en el municipio de Cartagena.

Algunos de los recién llegados han sido trasladado al Hospital Santa Lucía de la ciudad portuaria con lesiones leves, el resto de los migrantes han sido llevados al Centro de Atención Temporal a Extranjeros (CATE) de Cartagena. Todos han sido puestos a disposición de Policía Nacional para la apertura de los correspondientes expedientes de devolución.

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