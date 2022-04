Torre Pacheco acoge la muestra 'Al rojo vivo', una celebración de la vida y un "eseoese" de la artista Sofía Gea

MURCIA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sala de Exposiciones de la Biblioteca de Torre Pacheco acoge desde este sábado la exposición de una de las artistas más internacionales de la Región de Murcia, Sofía Gea. 'Al rojo vivo' ha sido inaugurada por el concejal de Cultura de Torre Pacheco, Raúl Lledó, y se podrá visitar hasta el 29 de abril.

La artista nacida en Abarán se ha convertido en una de las imprescindibles en la escena escultórica y pictórica de la Región de Murcia. De hecho, es una de las más internacionales y sus obras han viajado a China (Feria Ciftis 2018), Italia (Fondazione Opera Campana Dei Caduti), Londres (Artworks Open 2016) o Alemania (Contemporary Art Ruhr-Innovative Art Fair).

"No hay nada en Sofía Tornero que esté deshilvanado. Nada en ella ni en su obra es superfluo, porque lo que ella y su obra representan ha sido cosido a lo largo de los años a base de puro instinto, haciendo respirar a unos materiales que, por lo general, son desechados por otros artistas. Su concepto de belleza es muy diferente al de resto de creadores, quizá porque su concepto de armonía lo es también", se puede leer en el prólogo del catálogo de 'Al rojo vivo', escrito por el periodista Alberto Caride.

Y es que, si hay alguna artista que haya vivido y creado al margen de los cánones, las tendencias, los manuales o los estereotipos es Sofía Gea. "No se fija en ellos, no porque busque ser única o porque busque lo diferente, sino porque en su proceso de creación, lo que realmente le interesa lo encuentra en el campo, en una mancha de humedad surgida en su estudio o en los escombros que la humanidad vierte sobre el mundo natural".

EL ROJO UN COLOR PARA LA CELEBRACIÓN Y EL ALEGATO

Bajo el título de 'Al rojo vivo', que bien podría llamarse también 'Al rojo hilo', por ese gusto de Sofía de hilvanar sus obras con los misteriosos hilos que todo lo conectan, Gea presenta una colección en la que abandona sus formas más reconocibles para construir conceptos fundamentales (ecología, apegos, presente, cambio) que invitan a la reflexión y que pueden salvar a la humanidad.

Estas obras comenzaron a gestarse hace ahora una década, en 2012, pero ven la luz ahora como conjunto un artístico más necesario si cabe. "La humanidad se ha dejado mecer por ritmos antinaturales, por una sinfonía materialista que choca con nuestros ritmos vitales, con la esencia del ser humano. La artista, con sus obras, rompe precisamente con esa vorágine impuesta y abre un proceso de reflexión indispensable", remarca Caride en el prólogo de la muestra.

Se podría decir que a Sofía Gea no le interesa el arte si no sirve para apuntalar (de manera literal) el mundo, "si el arte no sirve para salvarnos, si no nos hace mejores y no nos comunica con la madre tierra, no tiene sentido", afirma. De ahí que sus obras sean el resultado de un proceso de inspiración que parte de la recogida selectiva de elementos naturales: residuos, deshechos y creaciones de la madre tierra.

Ese ritual de Sofía, concede una nueva corporeidad y espiritualidad a los elementos salvados. Esos cuerpos nuevamente vivos son incorporados al conjunto artístico para subrayar el momento, lo vivencial, el privilegio de la unión con nuestro entorno natural, la importancia de vivir en comunión con él, una conexión que es celebración y eseoese al mismo tiempo. De ahí que una de las líneas principales de la muestra tome el nombre de 'Conex-iones ESEOESE'.

La muestra, subvencionada por el Instituto de las Industrial Culturales y las Artes (ICA), se puede visitar hasta el 29 abril en horario de 8.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, de lunes a viernes. El jueves y viernes santo la sala de exposiciones permanecerá cerrada.