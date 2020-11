Un total de 637 opositores están convocados este domingo a las pruebas para optar a 19 plazas del SMS

MURCIA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 637 opositores están convocados mañana domingo para la realización de los exámenes para optar a 19 plazas ofertadas por el Servicio Murciano de Salud.

Estas plazas corresponden a las categorías de Facultativo Sanitario Especialista, opción Neurocirugía; Facultativo no Sanitario, opción Superior de Administradores; Técnico Especialista no Sanitario, opción Restauración; y Técnico Auxiliar no Sanitario, opción Conducción.

Las pruebas se desarrollarán a partir de las 9.00 horas, excepto para las categorías de Conducción y Restauración, que serán a partir de las 9.30 horas, en el Aulario en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia, ubicada en el Campus de Espinardo. La distribución de las aulas se puede consultar en www.murciasalud.es/oposicionsms.

Para la realización de estos exámenes, debido a la pandemia, el acceso a la Facultad se realizará de manera escalonada por turnos, por lo que es imprescindible la máxima puntualidad a fin de poder cumplir todas las medidas de seguridad previstas y garantizar la protección de la salud de los participantes, tribunales y colaboradores.

Se han habilitado 18 aulas y los tribunales encargados de estas pruebas selectivas contarán con el apoyo y colaboración de 62 personas adscritas al Servicio Murciano de Salud para su correcto desarrollo.

Estos exámenes corresponden a las Ofertas de Empleo Público correspondientes a los años 2017, 2018 y la del plan de Estabilización de Empleo Temporal.

Toda la información sobre el proceso de la Oferta de Empleo Público del SMS se puede consultar en www.murciasalud.es/oposicionsms.