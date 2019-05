Publicado 19/05/2019 11:59:58 CET

MURCIA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

Tres bares murcianos acogerán seis charlas divulgativas con motivo del festival internacional 'Pint of Science', un evento organizado por la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Murcia (UCC+i de la UMU), la Asociación de Divulgación Científica de la Región de Murcia (ADC Murcia) y BiotecMur, y coordinado a su vez por la ADC Región de Murcia, que arranca este lunes en la Sidre Bar, donde se impartirán las dos primeras charlas.

Una de ellas será la del catedrático de Sanidad Animal de la UMU Christian de la Fe que, con la conferencia 'De la granja al plato', explicará el desafío que supone reducir el consumo de antibióticos para aminorar las resistencias a los mismos. El problema no solo afecta a aquellos que abusan de los antibióticos, ya que no es la persona la que se hace resistente sino la bacteria que porta, siendo esta susceptible de ser transmitida a cualquier persona o animal.

Asimismo, Helena Flores, presidenta de la Asociación 'Talento STEM', con su charla '¿Dónde están las mujeres en ciencia y tecnología?', profundizará en las causas por las que las carreras técnicas apenas tienen un 21% de alumnas matriculadas en la Región.

La segunda jornada, que tendrá lugar el 21 de mayo en el Bar El Sur, contará con la presencia de dos investigadores de la UMU, Adrián Guerrero Gómez, ambientólogo del Departamento de Zoología y Antropología Física, y Laura Espín López, profesora del área de Psicobiología.

Guerrero hablará de la situación, un tanto escabrosa, en la que se encuentran unos vertebrados a los que históricamente no se les ha dado la suficiente importancia: los anfibios (pequeños animales que necesitan tanto de la tierra como del agua para su supervivencia). Además, este ambientólogo profundizará acerca de su situación en la Región de Murcia, una de las zonas más áridas de España y, paradójicamente, la huerta de Europa.

La investigadora Laura Espín impartirá la charla 'Estrés y género: abordaje desde la neurociencia'. Según esta experta, hombres y mujeres responden diferente a situaciones de estrés, refiriéndose específicamente a factores biológicos, en concreto, principalmente al papel de las hormonas gonadales. En su conferencia explicará también cómo pueden afectar las fases del ciclo menstrual en las respuestas frente al estrés.

Por último, esta actividad finaliza con las ponencias del 22 de mayo en Ítaca. El investigador principal del grupo Inmunidad, Inflamación y Cáncer de la UMU, Victoriano Mulero, hablará sobre el pez cebra como modelo para avanzar en biomedicina y, por su parte, María Luisa Galbis, profesora del Departamento de Genética de la UMU, que nos acercará de una forma entretenida a la esencia del ser: nuestro genoma.

El evento también estará activo a través de Twitter, donde se podrán compartir dudas, comentar las charlas o difundirlas a través del hashtag #Pint19MUR, para Murcia, o #PINT19ES, para toda España.

"La ciencia tiene mucho que contar, y quiere hacerlo de manera cercana, ante cualquier persona que tenga interés por la investigación, en espacios tan habituales para todos como los bares. Eso es Pint of Science: un punto de encuentro entre los investigadores y la gente en un entorno propicio para la conversación relajada, ante tu bebida preferida", explica Jorge Bueno, coordinador nacional del festival.

DE CAÑAS CON LA CIENCIA

'Pint of Science' es un festival internacional de divulgación científica que pretende acercar la ciencia a la sociedad, a la gente de a pie. Su principal objetivo es ofrecer charlas interesantes, comprensibles, amenas y divertidas sobre las últimas investigaciones científicas, todo ello en un bar.

Este festival se celebra anualmente durante tres días en 73 ciudades españolas, entre ellas, Murcia, Lorca o Cartagena, así como en 24 países alrededor del mundo. Un ambiente distendido en el que los investigadores explican su trabajo ante un público heterogéneo.

Esta iniciativa lleva celebrándose desde el año 2012, cuando dos expertos del Reino Unido organizaron un evento llamado 'Meet the Researchers' ('Conoce a los investigadores'), llevando a personas afectadas por párkinson o alzhéimer, entre otras enfermedades, a sus laboratorios para mostrarles el tipo de investigaciones que llevaban a cabo. Esto les llevó a pensar que "Si hay personas tan interesadas en los avances científicos como para venir a nuestro laboratorio, ¿qué pasaría si llevásemos la ciencia a los bares?".

UN MOVIMIENTO INTERNACIONAL EN CRECIMIENTO

A la 5ª edición del festival se suman 17 ciudades más que en 2018 (56). España es este año el 2º país con más sedes de este festival de divulgacion científica en el mundo, únicamente superada por Brasil, con 87 ciudades. El programa de Pint of Science 2019 incluye a 313 ponentes femeninas, lo que supone el 41% del total.

"Cuando teníamos que pensar en ponentes para la 1ª edición del festival, no nos venían en mente nombres de científicas. Y no por falta de investigadoras potentes, sino porque no las conocíamos. Desde entonces, hemos sido muy cuidadosos en el diseño del programa y, por eso, queremos alcanzar el 50% de participación femenina en 2020", explica Xenia Villalobos, segunda coordinadora nacional de Pint of Science 2019.