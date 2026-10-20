El TSJMU lleva al Consejo de Europa su apuesta por adaptar la Justicia regional a estándares europeos de calidad

Campaña '¿Por qué estoy esperando?' - TSJMU

MURCIA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU) participa, a través de su Secretaría de Gobierno, dirigida por Javier Parra García, en la 41.ª reunión del Grupo de Trabajo sobre Calidad de la Justicia del Consejo de Europa. En este foro presenta su experiencia en la aplicación de estándares europeos para evaluar y mejorar la calidad del servicio judicial.

La intervención se enmarca en la Agenda Estratégica TSJMU 2026-2030, que contempla la incorporación progresiva de herramientas de evaluación y mejora desarrolladas por la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia (CEPEJ), organismo del Consejo de Europa encargado de promover la eficiencia y la calidad de los sistemas judiciales de sus Estados miembros, según han informado desde el TSJMU.

El grupo de trabajo revisa actualmente el manual europeo para realizar encuestas de satisfacción entre los usuarios de los tribunales, publicado en 2016. La Secretaría de Gobierno del TSJMU ha sido invitada a compartir su experiencia y formular propuestas para actualizarlo, con el apoyo técnico de la Unidad de Estudios e Informes.

DE LOS ESTÁNDARES EUROPEOS A LA PRÁCTICA JUDICIAL

La experiencia del TSJMU parte de una línea de trabajo iniciada en 2019 para conocer la opinión de quienes utilizan los servicios judiciales y aplicarla a la mejora de protocolos y medidas organizativas.

Entre sus principales iniciativas figura el proyecto '¿Por qué estoy esperando?', implantado en 2024 en las salas de espera de los órganos judiciales de la Región y reconocido con el Premio a la Calidad de la Justicia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La herramienta informa sobre las posibles causas de los retrasos y permite a ciudadanos y profesionales valorar el servicio mediante una encuesta accesible por código QR.

La actualización de esta herramienta se ha realizado siguiendo los parámetros e indicadores establecidos en el Manual para la realización de encuestas de satisfacción entre los usuarios de los tribunales de los Estados miembros del Consejo de Europa, aprobado por la CEPEJ en 2016. El documento establece una metodología común para evaluar la calidad del servicio judicial, conocer las necesidades de sus usuarios y orientar las medidas de mejora.

En aplicación de estas recomendaciones, el TSJMU ha ampliado y revisado sus cuestionarios, diferenciando entre ciudadanos y profesionales e incorporando una doble valoración que permite conocer tanto el grado de satisfacción como la importancia que los usuarios conceden a cada aspecto del servicio. Este sistema facilita la identificación de las áreas prioritarias de mejora a partir de los resultados obtenidos.

Durante la reunión, Parra García ha expuesto las posibilidades de las encuestas digitales, los cuestionarios adaptados a distintos perfiles y la inclusión de preguntas sobre la información recibida ante los retrasos judiciales. Estas aportaciones se basan en una prueba piloto y en un modelo de análisis de resultados.

Entre las próximas actuaciones figuran la aprobación definitiva de los cuestionarios, su extensión a los once partidos judiciales de la Región y la evaluación periódica de los resultados.

La participación del TSJMU en este foro internacional supone un paso más en su estrategia de alinear el funcionamiento de la Justicia regional con los estándares europeos, al tiempo que comparte experiencias útiles para otros sistemas judiciales.