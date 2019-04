UCAM analiza el uso de la realidad virtual para niños con altas capacidades

Publicado 19/04/2019 11:05:22 CET

El proyecto europeo en el que participa el Grado de Educación de la UCAM, junto con cinco entidades de Turquía, Grecia y Polonia, propone la inclusión de las herramientas de realidad virtual como complemento educativo al plan de estudios tradicional en los niveles de primaria y secundaria, para desarrollar las habilidades de alumnos superdotados en toda Europa.

El consorcio está formado por Canakkale Onsekiz Mart University-Comu (Turquía), Universidad Católica San Antonio de Murcia (España), University of Macedonia (Grecia), APEC Egitim Danismanlik Ltd (Turquía), Spoleczna Akademia Nauk (Polonia) y Nara Egitim Teknolojileri AS (Turquía).

Durante 24 meses, los socios del proyecto, enmarcado en el programa Erasmus+, elaborarán una guía docente atendiendo a las necesidades de estos alumnos en los distintos países colaboradores del proyecto y marcarán las directrices a tener en cuenta por los docentes.

Según el Ministerio de Educación, en el curso 2016-17 había en España 27.133 estudiantes no universitarios clasificados como de altas capacidades, con un aumento del 40% en los últimos tres años.

Sin embargo, los expertos aseguran que son muchos más, ya que 180.000 alumnos con CI de 130 o superior están en estos niveles. En el año 2000, el Ministerio reconoció que el 70% del alumnado de enseñanza obligatoria tiene bajo rendimiento escolar, y un 35% y un 50% fracasa por no estar debidamente detectado, evaluado y atendido.