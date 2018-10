La UCAM, con 6 grados, la universidad española que más títulos imparte íntegramente en inglés

Publicado 08/08/2018 11:04:24 CET

La Universidad Católica de Murcia (UCAM), con seis grados, es la universidad española que más títulos imparte íntegramente en inglés, según informaron fuentes de la institución docente en un comunicado.

Y es que, debido a la globalización de los mercados, las empresas demandan cada vez más profesionales que dominen una segunda lengua.

Consciente de ello, la UCAM lleva años impartiendo los Bachelor's Degree in Business Administration (Administración y Dirección de Empresas), Physical Activity and Sport Sciences (Ciencias de la Actividad Física y del Deporte) y el Grado en Lenguas Modernas, siendo sus alumnos tanto españoles como procedentes de numerosos países de todo el mundo.

A ellos se unirán este próximo curso el Bachelor's Degree in Dentistry (Odontología), Bachelor's Degree in Tourism Management (Turismo) y el Bachelor's Degree in Pharmacy (Farmacia).

La UCAM imparte estos títulos bajo los mismos criterios de calidad que el resto de grados, contando para ello con la evaluación de la ANECA; y ofreciendo a su alumnado formación personalizada y la mejor preparación práctica a través de completas instalaciones y herramientas de última tecnología en el mercado, según la institución docente.

"A esto hay que sumar la alta preparación del claustro docente que imparte las asignaturas, implicado al 100% con los estudiantes", destaca la UCAM. Asimismo, la Universidad pone a disposición de los alumnos diversos programas de movilidad, tanto nacional como internacional.

La incorporación de estos títulos a la oferta de la UCAM hace crecer aún más el número de alumnos internacionales en el Campus, fomentando un entorno verdaderamente internacional, muy dinámico y creativo