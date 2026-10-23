La UMU lleva más de 250 actividades divulgativas a la Semana de la Ciencia y la Tecnología

Archivo - Una joven participa en una actividad científica - UNIVERSIDAD DE MURCIA - Archivo

MURCIA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Murcia (UMU) vuelve a sacar la ciencia a la calle en la Semana de la Ciencia y la Tecnología de la Región de Murcia (SeCyT), que celebrará su XXIII edición desde este viernes hasta el domingo en el Jardín Botánico del Malecón, según ha informado la institución docente.

La UMU despliega una programación récord de 268 actividades divulgativas, en las que participarán 55 grupos de investigación y alrededor de 700 investigadores e investigadoras, para acercar el conocimiento científico a la sociedad de una forma práctica, participativa y divertida.

Impulsada desde 2001 por la Fundación Séneca, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, la SeCyT es el mayor evento de divulgación científica de la Región de Murcia bajo el que se reúnen cada año a universidades, centros de investigación e innovación, centros educativos y asociaciones vinculadas al desarrollo de la ciencia y el conocimiento.

Durante tres días, los visitantes podrán descubrir cómo la investigación que se realiza en la UMU está presente en su vida cotidiana a través de propuestas que abarcan disciplinas tan diversas como las matemáticas, la historia, la enfermería, la educación, la informática o la economía.

El objetivo es despertar la curiosidad, fomentar el pensamiento crítico y mostrar, especialmente a los más jóvenes, que la ciencia también se puede explorar jugando y experimentando.

EXPERIMENTOS, JUEGOS Y EXPERIENCIAS

La programación de la UMU ofrecerá actividades para todos los públicos, con propuestas que permitirán a los participantes aprender cómo trabaja un dentista, distinguir espermatozoides de diferentes especies, observar muestras de suciedad a través del microscopio, sumergirse en simuladores virtuales o viajar a la Murcia del siglo XVI mediante una propuesta de carácter histórico.

La ciencia también saldrá de los laboratorios para convertirse en una experiencia práctica. Los visitantes podrán transformar su teléfono móvil en un microscopio, construir una caja torácica para comprender cómo funciona la respiración, medir la contaminación en tiempo real, aprender técnicas básicas de primeros auxilios o fabricar refugios para contribuir a la protección de las abejas silvestres, esenciales para los ecosistemas.

LA DIPLOMACIA INTERNACIONAL, TAMBIÉN EN LAS AULAS

La programación de este viernes, incluirá una propuesta dirigida a los centros educativos: el primer modelo de las Naciones Unidas de la Región de Murcia.

A través de esta actividad, el alumnado podrá conocer cómo funcionan las negociaciones internacionales, debatir sobre cuestiones de interés global y descubrir la importancia del diálogo y la cooperación para abordar los grandes desafíos mundiales.

La actividad se desarrollará en pequeños grupos en la Facultad de Turismo, junto al recinto ferial, y requiere inscripción previa.

La organización estima que más de 30.000 personas visitarán la SeCyT durante el fin de semana para participar en los talleres, actividades y espectáculos programados.

El encuentro constituye una oportunidad para conocer de primera mano el trabajo de las instituciones científicas de la Región y descubrir cómo la investigación y la innovación contribuyen al progreso social.