La UMU reconoce como doctor honoris causa a Mateo Valero Cortés, referente internacional en supercomputación

MURCIA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Mateo Valero Cortés, director del Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Computación, es, desde este jueves, doctor honoris causa por la Universidad de Murcia (UMU).

Valero, referente mundial en la investigación sobre arquitectura de computadores y diseño de supercomputadores más eficientes y capaces, ha sido reconocido por su influencia en el diseño y la ingeniería de partes importantes de los procesadores empleados actualmente en diversos ámbitos, que van desde la computación móvil (teléfonos inteligentes) hasta los supercomputadores más rápidos del mundo, pasando por los usados en computadores personales y videoconsolas; procesadores que constituyen el núcleo de cualquier sistema de computación, ya que están encargados de la ejecución de los programas.

El solemne acto de investidura ha tenido lugar en el salón de actos de la Facultad de Economía y Empresa, en el Campus de Espinardo, y ha estado presidido por el rector, José Luján. Además, ha contado con la asistencia de la secretaria de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, María González Veracruz, y el consejero de Universidades, Investigación, Medio Ambiente y Mar Menor, Juan María Vázquez, según han informado desde la universidad en una nota de prensa.

El rector ha destacado durante su discurso que las grandes aportaciones de Valero, catedrático de la Universitat Politècnica de Catalunya y doctor honoris causa por otras diez universidades de todo el mundo, en el ámbito de la computación "han sido reconocidas nacional e internacionalmente por las más prestigiosas instituciones y hacen de él, no solo un candidato idóneo para formar parte del claustro de la Universidad de Murcia, sino también un ejemplo y una referencia de la verdadera excelencia universitaria".

Luján ha afirmado que Valero merece honor y reconocimiento por su liderazgo en "un tema en el que los retos y las oportunidades son innumerables, pero cuyos riesgos y amenazas tampoco son desdeñables".

Los profesores de la Facultad de Informática Manuel Eugenio Acacio Sánchez y José Manuel García Carrasco han ejercido como padrinos y han sido los encargados de resaltar todos los méritos de Valero en una laudatio que ha dejado patente la enorme influencia del investigador en el mundo tal y como lo conocemos.

Por su parte, el nuevo doctor honoris causa ha dedicado su lección magistral a la importancia geopolítica que tiene a nivel mundial el diseño y la fabricación de chips de muy altas prestaciones, que en la actualidad se están dedicando a ejecutar los modelos grandes que necesita la Inteligencia Artificial.

"Estos chips solo se fabrican en Taiwán, empresa TSMC, en Corea del Sur con la empresa Samsung, y en Estados Unidos en la empresa Intel", ha afirmado, para sentenciar que "hay una competición sin precedentes en este tema" y "en Europa no sabemos diseñar estos chips y dependemos totalmente del exterior", ha lamentado.

Valero ha recalcado que "nuestras propuestas son la creación de talento en diseño de chips a través, fundamentalmente, de las Universidades, en colaboración con las empresas y, en segundo lugar, la ayuda a la creación y atracción de empresas que puedan diseñar estos chips que empiezan a dominar y dominarán el mundo en los próximos 25 años". "Sé que es un sueño", ha reconocido, "pero querríamos poner a España en el centro de la tecnología".

Por su parte, el consejero de Investigación, Medio Ambiente y Mar Menor, Juan María Vázquez, ha destacado del profesor Valero "su liderazgo y participación en la transformación de la supercomputación y de sus aplicaciones" y ha recordado la implicación del investido en sesiones con estudiantes murcianos, creando vocaciones científicas.

Asímismo, la secretaria de Estado, María González Veracruz, ha aprovechado su intervención para reconocer la "brillantez y la personalidad inspiradora" de Mateo Valero, a quien ha calificado de "patrimonio científico de este país". Y ha añadido que "sin él España no tendría "el papel de liderazgo internacional que tiene en transformación digital".

Mateo Valero cuenta con el premio Eckert-Mauchly, en Arquitectura de Computadores, otorgado por las sociedades ACM (Association for Computing Machinery) e IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers); el premio Seymour Cray, en supercomputación; y el Premio Charles Babbage, en computadores paralelos, estos dos últimos otorgados por el IEEE.

Es miembro de nueve academias científicas, y entre ellas destaca como académico fundador de la Real Academia de Ingeniería de España y académico correspondiente de la Academia de Gastronomía de Murcia.