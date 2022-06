El único concierto en España de Scorpions y la despedida de Whitesnake, en la tercera jornada del Rock Imperium Fest

CARTAGENA (MURCIA), 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las bandas Scorpions y Europe ofrecerán este sábado su único concierto en España en el marco de la tercera y última jornada del Rock Imperium Fest, que se celebra en Cartagena (Murcia), informaron fuentes municipales en un comunicado.

Además, por el festival de rock y heavy metal pasarán Saurom, Pain of Salvation, Doro, Jorn, 91 Suite, Blaze Bayley, Opera Magna, Celtian, Scarecrow Avenue, Aversio Humanitatis, Eternal Storm, Silver Dust, Manticora, Dry River, Belphegor, At the gates, Eric Martin & Oliver Hartmann y The Dust Coda.

El cierre, por su parte, correrá a cargo de los Heavy Metal Brothers.

A las 22.05 está previsto la aparición del grupo alemán Scorpions sobre el escenario del Rock Imperium Fest. Formada en 1965 por Rudolf Schenker, los integrantes de la banda no tardaron en sumar a Klaus Meine a las voces.

En el Rock Imperium Fest presentarán temas de su nuevo disco, 'Rock Believer', junto a clásicos como 'Still Loving You', 'Rock You Like A Hurricane', 'The Zoo' y 'Wind Of Change', entre otros.

Whitesnake, la legendaria banda de rock'n'roll, actuará en Cartagena en el que será su único concierto en España, como parte de su gira mundial de despedida. Fundados en 1978 por el exvocalista de Deep Purple David Coverdale, la banda ha lanzado varios discos multiplatino incluyendo 'Trouble', 'Lovehunter', 'Ready & The Willing' y 'Come an' get it', así como su disco homónimo de 1987, con el que ha vendido casi diez millones de copias.

De estos discos han surgido numerosos hits que han entrado en el top 10 del mjundo, incluyendo dos singles que llegaron a la primera posición, 'Here I Go Again' y 'Is This Love', además del ritmo de 'Still of the Night', que sonó en todos los canales de la MTV del mundo.

La gira de despedida incluirá canciones de los trece álbumes de estudio de la banda, sus mayores éxitos y canciones de uno de los catálogos más grandiosos de la historia del rock'n'roll durante más de 40 años de trayectoria.

Antes, sobre las 19.05 horas, sobre el escenario principal del festival aparecerá Europe. Joey Tempest y los suyos llevan décadas creando himnos generacionales que pasan como un tesoro de padres a hijos. Muchos son joyas musicales completamente atemporales, como ocurre con 'The Final Countdown', 'Carrie' o 'Rock the Night', las tres de 1986.

A las 18.00 horas será el turno de Doro, la reina del metal. Desde principios de los 80 con 'Warlock', Doro no ha dejado de lanzar discos. La jornada comenzará a las 14.30 horas, con las puertas abiertas desde las 13.30, y cerrará sobre las 4.00 horas, cuando acaben de pinchar Djs Heavy Metal Brothers.