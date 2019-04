Unidas Podemos plantea rebajar el IVA veterinario del 21% al 10% y consultar en referéndum sobre la Tauromaquia

Publicado 18/04/2019 13:43:09 CET

MOLINA DE SEGURA (MURCIA), 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

Unidas Podemos plantea rebajar el IVA veterinario del 21% al 10% y consultar a la ciudadanía en referéndum sobre la Tauromaquia, según ha hecho saber el cabeza de lista de esta formación al Congreso por la Región, Javier Sánchez, durante su visita a la Asociación de Protección Animal de Molina de Segura, junto a la número dos de la candidatura, Esther Herguedas, y la candidata al Senado, Belén Fernández.

En concreto, han mantenido este jueves una reunión con miembros de la Asociación de Protección Animal de Molina de Segura (APAMS) en el Centro Zoosanitario de la localidad. En esta visita, los miembros de la candidatura han explicado a la asociación las diferentes propuestas que Unidas Podemos contempla en su programa electoral para la protección y el bienestar animal.

Fernández ha puesto el foco en la necesidad de dar mayor formación a los cuerpos y fuerzas de seguridad, así como al personal de las administraciones públicas en materia de bienestar animal, según informaron fuentes de la formación morada en un comunicado.

En este sentido, ha recordado que "según advertía el anterior fiscal de Medio Ambiente, José Luis Díaz Manzanera, muchos casos de maltrato animal no llegan a fiscalía o no se denuncian, estando tipificado en el código penal en el artículo 337 como delito, de forma que no estaban habiendo costes penales para aquellos que cometían maltrato hacia los animales".

Por su parte, Sánchez Serna ha manifestado que "el grado de civilización de una sociedad se mide por cómo trata a sus animales". Por eso, considera que "uno de los ejes del programa político de Unidas Podemos ha sido avanzar en esa Ley de Bienestar Animal".

Además, el candidato de Unidas Podemos has detallado medidas que "pasan por promocionar toda la cultura nueva de los derechos de los animales y el bienestar animal, como es bajar el IVA veterinario del 21 al 10% y de la alimentación para mascotas del 10 al 4%".

En cuanto al asunto de la tauromaquia, el candidato de Unidas Podemos se ha posicionado "contra las subvenciones hacia espectáculos que implican maltrato animal". Por eso, añade, "si llegamos a ser gobierno, Unidas Podemos va a plantear que se pueda consultar a la ciudadanía en referéndum sobre la continuidad de las subvenciones a la tauromaquia".

"Creemos que nuestro país tiene que avanzar en bienestar animal y el primer punto que tenemos que superar es este tipo de festejos que implican mucho sufrimiento animal", tal y como ha aseverado el candidato.

Por su parte, la número dos de la lista al Congreso de los Diputados, Esther Herguedas, ha centrado su intervención en la situación en la que se encuentran los animales destinados al comercio como mascotas, asegurando que "existen en este momento muchísimos criaderos que operan en la ilegalidad".

Se trata, añade, de "criaderos de animales domésticos que nosotros creemos que no están suficientemente perseguidos ni sancionados". Además, la candidata ha defendido que "los animales tienen dignidad y cuando son objeto de comercio, deben estar exhibidos con dignidad, no en escaparates".

"Creemos que en aquellos centros donde se dediquen a la cría de animales debe limitarse el número de camadas que pueden tener por año, con el fin de que no se sobreexplote y no se cause un perjuicio a los animales", ha manifestado.

Por último, Herguedas ha apostado por "potenciar la adopción frente a la compra, ya que solamente un 45% de los animales que se recogen son objeto de adopción. Hay que hacer labor educativa y proteger a las entidades que trabajan recogiendo a este tipo de animales y colaborar con ellas para que puedan, por ejemplo, esterilizar a los animales de los que se hacen cargo".