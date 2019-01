Urralburu: "Lamentamos que el PP monte esta pantomima con un tema tan serio"

Publicado 30/01/2019 16:13:55 CET

MURCIA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general y portavoz parlamentario de Podemos Región, Óscar Urralburu ha lamentado que el PP "monte esta pantomima con un tema tan serio" como es el de la financiación autonómica y ha afirmado que "aumentar 8.000 millones de euros la deuda en 10 años, tener el mayor déficit de todas las comunidades, haber sido incapaz de negociar un nuevo SFA en 24 años y salvarse por un estudio que contradice al CES solo se le ocurre a una formación política muy desesperada".

Así ha incidido en que hay que hacer una propuesta para modificar el Sistema de Financiación Autonómico "pero que esto no se puede convertir en un campo de batalla en el que el PP dispara con mentiras. No vamos a consentir que engañen a los murcianos. Si el Partido Popular quiere empezar falseando las cuentas, que no piensen que vamos a entrar en su juego".

De hecho, ha incidido Urralburu, la política económica del PP es "esquizofrénica. Quieren pedir más al Estado cuando aquí bajan los impuestos, de manera irresponsable, a los más ricos y le hacen descuento a las grandes empresas de los salones de juego. Es muy irresponsable".

Lo que es "irrefutable", ha continuado el secretario general y portavoz parlamentario de Podemos, es que lo que dice el PP no puede contradecir los informes del CES y y del Comité de Expertos del Congreso que reflejan una "infrafinanciación pero en ningún caso de la magnitud de la que presenta el PP".

"Pretender sanear una pésima gestión presupuestaria en puertas de unas elecciones, es la típica maniobra que el PP piensa que le va a servir. Pero, ya no es que no sea creíble, es que toda la Región ha sido testigo de su corrupción y la horrorosa gestión que nos ha llevado a esta losa enorme que es la deuda regional", ha añadido.

Desde Podemos Región de Murcia, ha dicho su secretario general y portavoz parlamentario, tenemos muy claras las cosas, "sí que hay que garantizarla igualdad en la financiación efectiva por habitante, no podemos ser ciudadanos de tercera división. También hay que tener la misma capacidad de financiación para los servicios públicos fundamentales del Estado de Bienestar y, por supuesto, incorporar un mecanismo que corrija las consecuencias de la infrafinanciación sobre la deuda acumulada durante los últimos años. Pero hay que hacerlo de forma seria y ordenada".

Por último, Óscar Urralburu ha recordado lo que ha hecho el PP para mejorarla financiación en los últimos 7 años y es "nada. No han mostrado ningún interés. Han tenido tiempo más que suficiente para reformar de forma integral el sistema y han preferido dedicarse a dilapidar dinero público, perdonar impuestos a los más ricos y acumular deuda para tener bien lastrado nuestro futuro".

Sin olvidar, ha subrayado Urralburu, que la eliminación de los aforamientos es algo que "el propio Partido Popular tiene bloqueado en el Congreso. Esto es ya máximo cinismo".

Finalmente ha señalado que la deuda de la Comunidad es producto de un "total y absoluto fracaso de la nefasta gestión del PP y de la corrupción campante de sus gobiernos. No caben paliativos. Existe infrafinanciación, sí, pero en ninguna de las mayorías absolutas que han tenido han movido ni un solo dedo, ni aquí ni en Moncloa, para cambiar la situación".

Por lo que, concluye Urralburu, "que no nos vengan ahora con propuestas plañideras y electoralistas. Pretender borrar siete años de inacción con el gobierno de Rajoy mediante un estudio pagado por el propio PP, que evidencia aún más una gestión que merece llevarlos a la oposición por mucho tiempo".