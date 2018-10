Urralburu (Podemos): "Si no quieren gobernar lo haremos nosotros"

Publicado 15/02/2018 11:01:23 CET

MURCIA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Podemos, Oscar Urralburu, critica que el Ejecutivo de Fernando López Miras se niegue a seguir el mandato de la Asamblea Regional y ha declarado que "si no quieren gobernar lo haremos nosotros".

"Ya no nos sorprende su inacción. Ni les ha interesado ni les interesa el Mar Menor. Ocurre con multitud de temas, sabemos que no hay nadie dirigiendo las políticas regionales. La Región de Murcia les viene grande y saben que el problema del Mar Menor les ha superado por completo".

Óscar Urralburu se ha manifestado así ante las declaraciones de Noelia Arroyo, pidiendo a los grupos de la oposición en la Asamblea Regional que no hagan "dejación de sus funciones" y que tramiten la Ley Integral del Mar Menor en el parlamento autonómico.

A juicio del secretario general de Podemos, demuestran "la debilidad de un gobierno que no tiene proyecto, que no tiene ideas, que no tiene soluciones ni para el Mar Menor ni para todos los demás problemas que tenemos encima".

"Es el AVE, es la financiación, es el empleo o los servicios públicos como la educación o la sanidad que siguen estancados en la precariedad y el mal funcionamiento", ha enfatizado.

Por ello, ha dicho el portavoz parlamentario de Podemos, "comprobamos, una vez más, que esta Región es y será mejor sin el Partido Popular. Ya lo hemos demostrado con las medidas urgentes que aprobamos para el Mar Menor".

Según Urralburu, "tenemos que seguir liderando el cambio para que en 2019 asumamos la responsabilidad de gobernar y hacer que la gente que vive en esta Región note que las cosas van a mejor".