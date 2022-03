Vanguardia audiovisual y música murciana para cerrar, este sábado, el certamen #Panorama2022 dentro del IBAFF

MURCIA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Este sábado 12 de marzo, el Festival Internacional de Cine IBAFF junto con la plataforma audiovisual del Ayuntamiento de Murcia, OCULTO.TV, cerrarán con proyecciones de vanguardia audiovisual y música de grupos murcianos el certamen #Panorama2022, según han informado fuentes municipales en un comunicado.

La Filmoteca Regional Francisco Rabal acogerá, partir de las 20:00 horas, la culminación de la primera fase de este certamen con un amplio carácter formativo donde también se ha abordado el binomio cine y mujer.

En el evento de este sábado se visibilizará la vanguardia del sector audiovisual, enfocada a la música local con la sesión Best Music Video.

Además, se proyectará una selección de 13 videoclips de la plataforma OCULTO.TV, con nuevas promesas y artistas en plena explosión mediática como Mavica, The Parrots o María Blaya.

La organización del festival también ha preparado un 'Panorama Showcase', que contará con las actuaciones en directo de dos prometedoras bandas murcianas: The Hisunz y Adaora.

En este sentido, el concejal de Cultura, Turismo y Deportes, Pedro García Rex, asistirá a este cierre de la primera fase de un festival que se ha expandido este año con la marca Panorama, una iniciativa de su Concejalía que ha nacido para impulsar y reconocer a las salas murcianas como espacios culturales y que apuesta por expandir el talento local.

"Nuestro objetivo es reactivar el tejido cultural de la ciudad sirviendo de red para los creadores murcianos", ha apuntado García Rex.

La sesión 'Best Music Video' tendrá una duración de 45 minutos, proyectándose en pantalla grande los siguientes videoclips: Wilderness, de Pang Lozano dirigido por Apolo Pablo; Rica como la miel, de María Blaya dirigido por Yungakita.

Y Jorge No; Famoso en tres calles, de Carolina Durante con dirección de Carlos Saiz; TLC de Halley dirigido por el colectivo Manson; Marylin, de Los chivatos de Ana Frank y realizado por Mikel Macua y Gómez Selva; Oraindik EZ, de DouleurDolor y JMartina y dirección de Gómez Selva; Crepúsculo, de Yana Zafiro dirigido por Derek V. Bulcke; Mr Dream, de Mala Cotton; Desert days, de Blanco White con dirección de Javier Lara; You work all day and then you die, de The Parrots dirigido por Joaquín Luna; Fire, de Mavica y Sofía Boriosi; Beirut de Avilo Mató & Marta Díaz; y ¿Por qué?, de Última cena con realización de Pablo Blanco.

The Hisunz son Emma Barber -holandesa y residente en Murcia- y el ilicitano Alex Román. Una banda nacida durante la gira española de los británicos The Ting Tings, quienes apoyaron y ayudaron a la formación después de escuchar sus primeras demos, que bebe de influencias de The Cure o The Cranberries.

Hasta la fecha, The Hisunz ha publicado cuatro singles (Guilty man, CNTRDCTNS, Up high y Dark days) y tienen previsto publicar mucho más durante 2022.

Adaora es una artista multidisciplinar murciana que reside actualmente en Madrid. Su música nace de un proceso interno de observación y análisis interior, que da lugar al florecimiento de canciones difíciles de encuadrar en un género concreto. Hablan de procesos vitales que todos experimentamos; del tránsito desde la crisis hasta la sanación, pasando por el dolor, la escucha y el aprendizaje; de crecimiento y transformación.

Con la llegada del verano, del 17 al 25 de junio, llegará también la Sección Oficial de Ibaff y con ella el festival saltará de las salas de cine a cada rincón de la ciudad, invadiendo no solo el centro, sino también todo el municipio. Durante la Sección Oficial, tendrá lugar la fase competitiva del certamen y la posterior entrega de galardones.