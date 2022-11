Vélez (PSRM): "El inicio de las obras de la Autovía del Bancal lleva 10 años de retraso por la incapacidad del PP"

MURCIA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE en la Región de Murcia, Pepe Vélez, ha recordado que "el Gobierno regional de López Miras es el responsable de ejecutar el proyecto, así como que el Partido Popular, por su incapacidad para cumplir sus obligaciones, lleva una década retrasando la construcción de la 'Autovía del Bancal'".

"El Partido Popular no tiene vergüenza. Siguen pidiendo fondos al Gobierno de España para esta infraestructura cuando no han sido capaces de iniciar las obras en una década. Han incumplido sus compromisos y no han sido capaces de justificar, en tiempo y forma, el destino de los fondos que han recibido del Gobierno de España. ¿Eso también es culpa de Pedro Sánchez?", ha añadido.

En este sentido, Vélez ha explicado que, en el año 2018, el Gobierno de España concedió una subvención al Gobierno regional de 11,3 millones de euros y que, en el año 2021, la Región de Murcia perdió los 5 millones de euros previstos en los Presupuestos Generales del Estado para esta infraestructura, porque el Gobierno regional del PP no había justificado el destino de los fondos que había recibido.

"El Gobierno de López Miras es inútil gestionando. Son un problema y están llevando a la ruina a esta Región. Lo único que saben hacer es intentar engañar a la ciudadanía para que les siga votando y puedan seguir amarrados a sus sillones, beneficiándose con sus corruptelas y sus chanchullos", ha afirmado.

El líder de los socialistas en la Región de Muria ha destacado que el Gobierno regional del PP ha tardado hasta cuatro años en 'justificar' en qué se ha gastado la primera subvención que recibió para hacer la 'Autovía del Bancal' y ha indicado que, para solicitar más recursos al Estado, lo primero que debe hacer el Gobierno regional es cumplir con sus responsabilidades.

"Con qué cara vamos a Madrid a pedir y defender fondos para la construcción de la 'Autovía del Bancal' cuando el Gobierno regional de López Miras lo único que hace es exigir más dinero del acordado y atacar al Gobierno de España, mientras es incapaz de justificar los fondos que recibe y no cumple con sus compromisos", ha señalado.

Por otro lado, Vélez ha puesto en valor que, "a pesar de los incumplimientos del PP y la incapacidad de gestión del Gobierno de López Miras, el Gobierno de España va a cumplir sus acuerdos y seguirá consignando las partidas acordadas para esta infraestructura en los Presupuestos Generales del Estado".

De igual forma, ha reiterado que los datos demuestran el compromiso del Gobierno de España con nuestra Región: "los Presupuestos Generales del Estado 2023 han asignado 481,5 millones de euros de inversión a la Región de Murcia, lo que supone un 25,3 por ciento más que en 2022. De hecho, la inversión por habitante alcanza los 317 euros, un 11,5 por ciento por encima de la media nacional que se queda en 284 euros por habitante".

Por último, ha apuntado que "las inversiones en Alta Velocidad y ferrocarril crecen un 61,5 por ciento en 2023, y se sitúan en 280 millones de euros y que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ejecutará inversiones en la Región por importe de 78 millones de euros para la creación, conservación y explotación de carreteras, el Arco Noroeste entre ellas, para el que se destinan 40,48 millones de euros".

"El Gobierno de Pedro Sánchez está haciendo una inversión histórica en la Región en materia de infraestructuras para renovar la red de ferrocarril y mejorar la red de carreteras, algo que no hizo el Partido Popular", ha concluido.