Viva Suecia "no cierra la puerta antes de tiempo" a su concierto de Murcia

Archivo - El grupo Viva Suecia durante su actuación en el Movistar Arena - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MURCIA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Viva Suecia "no cierra la puerta antes de tiempo" a la celebración de su concierto en Espacio Norte, en Murcia, para 20.000 personas. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado aviso amarillo desde las 12.00 de este sábado y hasta las 20.00 horas del domingo en la Vega del Segura, y no descarta que este pueda pasar a ser naranja.

La banda murciana sigue "evaluando todas las opciones posibles" ya que consideran que "mientras exista una posibilidad real de celebrar el concierto en condiciones de seguridad" deben "trabajar hasta el último momento para intentar hacerlo realidad". "Esto no significa que vayamos a celebrar el concierto a cualquier precio ni que vayamos a tomar una decisión al margen de las circunstancias", han aclarado.

El grupo está en contacto con las autoridades, los responsables del recinto y los especialistas junto a los que están evaluando las previsiones y las distintas posibilidades.

Este jueves, la formación explicó que están trabajando en buscar una fecha alternativa para la celebración del concierto en caso de que este no se pueda celebrar.

Asimismo, han emplazado a sus seguidores a seguir las novedades a través de sus canales oficiales.