Vox Murcia propondrá en el próximo pleno la recuperación de la figura del sereno

El concejal de Vox, Fernando Sánchez-Parra - VOX MURCIA

MURCIA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Murcia pedirá en el próximo pleno que se recupere la figura del sereno, que desempeñaba una labor en la vigilancia nocturna, acompañamiento y atención a los vecinos. El Consistorio, a partir del año 2007 y hasta 2014, los recuperó como un servicio de proximidad.

Vox ha señalado que "los serenos no sustituyen la labor de las fuerzas del orden, ya que deben estar bajo la supervisión de la policía local, comunicando incidencias y ejerciendo de acompañamiento y presencia disuasoria", según han informado desde el partido.

Por ello, el Grupo municipal instará al Gobierno local a que la recuperación y puesta en marcha del servicio de serenos se haga en colaboración con la Policía Local de Murcia. Para ello, solicitan que se doblen los efectivos y se les dote con los suficientes medios materiales. Asimismo, para la puesta en marcha del servicio de debería elaborar, junto a la Policía Local, un sistema de evaluación de su actividad y una memoria jurídica, técnica y económica adecuadas.

El concejal de Vox, Fernando Sánchez-Parra, ha explicado que "la finalidad es avanzar hacia un modelo municipal que priorice la seguridad, la prevención de delitos y la proximidad a los vecinos, destinando los recursos públicos disponibles al refuerzo de la policía local y a un servicio de serenos adaptado a las actuales necesidades de Murcia".