La web de Turismo de la Región supera los 2,3 millones de páginas vistas y registra 4.561 reservas en el primer semestre - CARM

MURCIA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portal oficial 'turismoregiondemurcia.es', renovado a comienzos de año por la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, registró 2.313.472 páginas vistas y 1.349.463 nuevos usuarios durante el primer semestre de 2026.

En concreto, las consultas de la agenda de eventos aumentaron un 47,1% respecto al mismo periodo de 2025, mientras que el nuevo buscador facilita el acceso a los recursos turísticos, según ha informado el Ejecutivo regional.

La plataforma integrada de reservas ofrece actualmente 261 experiencias turísticas promovidas por 36 empresas y entidades. Entre enero y junio se gestionaron 4.561 reservas correspondientes a 12.934 plazas, que generaron una facturación superior a 47.200 euros.

Las visitas guiadas concentraron el 67% de las reservas, seguidas de las rutas culturales, con un 28%; las actividades de senderismo, con un 18%; las entradas a museos, con un 9%; y las visitas teatralizadas, con un 7%.

El portal ha incorporado además contenidos vinculados a proyectos financiados con fondos europeos Next Generation EU, entre ellos la Actuación de Cohesión en Destinos (ACD) de Turismo Azul, centrada en la promoción de la Costa Cálida como destino de turismo náutico, activo y de naturaleza, y la ACD Valle de Ricote Slow.

El director del Instituto de Turismo, Juan Francisco Martínez, ha señalado que la Región cuenta con "un ecosistema digital integrado", en el que la web permite planificar el viaje, la plataforma de comercialización reservar experiencias y las redes sociales reforzar la promoción del destino.

LAS REDES SOCIALES SUMAN 408.824 SEGUIDORES

La gestión coordinada de las redes sociales de Turismo Región de Murcia, Visit Región de Murcia e Instituto de Turismo (Itrem) alcanzó durante el primer semestre de 2026 un total de 3.475 contenidos publicados en Facebook, X, Instagram, YouTube, TikTok y LinkedIn.

La comunidad conjunta de las tres marcas creció hasta los 408.824 seguidores, un 8,1% más que en el mismo periodo del año anterior.

Turismo Región de Murcia sumó cerca de 19.000 nuevos seguidores, un 7,6% más, hasta alcanzar los 266.288. Durante el semestre publicó 1.122 contenidos, que generaron más de 50,5 millones de impresiones y visualizaciones.

Por su parte, Visit Región de Murcia alcanzó los 128.025 seguidores, un 9,2% más. El perfil publicó un 32% más de contenidos que en el mismo periodo de 2025 y sus publicaciones superaron los 18,1 millones de impresiones y visualizaciones, un 71,8% más.

En cuanto al Itrem, publicó 1.587 contenidos entre enero y junio, un 21,4% más que en el mismo periodo del año anterior. Sus publicaciones superaron los 1,2 millones de impresiones y visualizaciones, lo que supone un incremento superior al 130%.