Yolanda Díaz defiende que Sumar "será la gran sorpresa" y la garantía "de una década progresista en el Gobierno"

La Vicepresidenta Segunda Del Gobierno Y Ministra De Trabajo Y Economía Social, Yolanda Díaz, Ha Participado En Murcia En Un Acto De Escucha Organizado Por Sumar - EDU BOTELLA

Siente "vergüenza" de que se lleven 14 años trabajando en el Convenio Laboral de la Hostelería o que la patronal murciana quiera subir los salarios un 0,7



MURCIA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno e impulsora de la marca Sumar, Yolanda Díaz, ha indicado hoy en Murcia, durante un acto público, que Sumar "será la gran sorpresa" y la "garantía de una década progresista en el Gobierno de España".

Díaz, que al principio del acto ha tenido que salir a saludar a las 1.000 personas que se han quedado fuera del Paraninfo de la Universidad, que sólo tiene capacidad para 400 personas, ha trazado como nuevos retos la mejora de la ley de dependencia, la reducción de la jornada laboral, los derechos de las personas LGTBI, con el objetivo de ensanchar la Democracia, "porque está en riesgo, ante los ataques de la ultraderecha".

"Sumar es la garantía de la estabilidad del Gobierno de coalición, es la garantía para que España tenga un gobierno progresista durante una década, ganar el país no para derrotar al PP o VOX, sino para mejorar la vida de la gente, lo hacemos en positivo, porque queremos sumar a favor", ha subrayado.

La vicepresidenta ha querido destacar a personas de la Región de Murcia que han sido capitales en la historia de España, como Carmen Conde, primera mujer en entrar en la RAE. También ha reivindicado el Mediterráneo por su diversidad, del que sin duda forma parte la Región de Murcia.

CRÍTICAS A LA SUBIDA SALARIAL QUE PROPONE LA PATRONAL EN LA HOSTELERÍA

Díaz ha dicho sentir vergüenza de que se lleve 14 años trabajando para el Convenio Laboral de la Hostelería en la Región de Murcia o que la patronal quiera subir los salarios un 0,7 por ciento, "es una vergüenza", a lo que ha añadido que "no es que la gente no quiere trabajar, es que quiere trabajar en condiciones dignas".

"Nos decían que con nuestro modelo laboral íbamos a quebrar la economía de nuestro país, pero ha sido al revés", ha destacado, al tiempo que recordaba que de la anterior crisis "tardamos en salir diez años, pero cuando llegamos al Consejo de Ministros dejamos claro, con la llegada de la Pandemia, que no lo íbamos hacer igual". Así, ha indicado que los ERTES se ha protegido a tres millones de trabajadores y se han salvado a 500.000 empresas.

El secreto, según ha defendido Díaz, es que "desde la segunda república, me atrevo a decir, que es la primer vez que tenemos un Ministerio de Trabajo que no es una sucursal del Ministerio de Economía". "Hemos subido el SMI más de un 40 por ciento, revalorizado las pensiones actualizándolas con el IPC real, algo que no habría hecho el PP", ha remarcado.

"Para eso sirve la política, no va de hacer ruido, sino para tratar con respecto a la ciudadanía. Sumar va de que las personas se comprometan con las cosas públicas y se pueda diseñar un proyecto de país, pensando en todos los problemas de España. Un proyecto que sirva durante una década", ha afirmado Yolanda Díaz.

Y la forma de elaborar ese proyecto ha comenzado con el proceso de escucha, "que busca dar voz a las personas y proyectar esperanza, con el fin de atajar los problemas de forma realista". De hecho, Sumar tiene ya 35 grupos de trabajo temático repartidos por toda España.

Díaz ha defendido que "se están dejando la piel desde el Gobierno de España, pero sé que tenemos que mejorar algunas cosas". En este sentido, se ha referido a cómo las grandes empresas de distribución de alimentos, cinco de ellas concentran el 50 por ciento del mercado, han multiplicado por siete sus beneficios, frente a la situación que viven los ciudadanos.

También ha criticado la política fiscal de la Región de Murcia, "que baja los impuestos a los ricos", lo que significa "que vais a tener peores servicios públicos en el futuro". "Luego nos piden recursos al Estado, pero esa política de bajada de impuestos a los que más tienen tiene que corregirse", ha subrayado la vicepresidenta del Gobierno.

"NOSOTROS GOBERNAMOS PARA LAS PERSONAS DE BIEN"

Díaz también ha criticado al líder de la oposición, el 'popular' Nuñez Feijóo por seguir "las viejas recetas del neoliberalismo, es decir, que el mercado siga actuando". Y sobre las palabras que le ha dedicado a ella y a Sumar en Santiago de Compostela, le ha dicho, "Sumar va a ser la gran sorpresa del año 2023".

Y es que, "frente al modelo de la precariedad del PP, nosotros gobernamos para la gente de bien", ha remarcado, al tiempo que defendía la congelación de las cuotas hipotecarias".

Díaz también ha lamentado que el PP vaya a posicionarse en la abstención en la moción de censura contra Pedro Sánchez presentada por Vox, por lo que ha aprovechado para preguntar expresamente a Núñez Feijóo si líderes de Vox como Santiago Abascal o Javier Ortega Smith son "gente de bien".

"¿Son gente de bien los que acosan a las mujeres con el latido fetal en Castilla y León, siendo de la extrema derecha y amenazando a las mujeres cuando queremos interrumpir el embarazo? ¡A rezar a las iglesias!", ha afirmado Díaz, agregando que el aborto es un derecho que, en su caso, las mujeres van a "ejercer con dignidad".

BLOQUES TEMÁTICOS DEL ACTO DE ESCUCHA

Antes de la intervención de Yolanda Díaz, se ha producido el 'Acto de Escucha', con cinco bloques temáticos. El primero de ellos sobre 'Sociedad Civil', que ha estado protagonizado por Teresa Vicente, profesora de Filosofía de la Universidad de Murcia y promotora de la ILP del Mar Menor, que ha hablado de todo el proceso de trabajo y de movilización para dotar de personalidad jurídica al Mar Menor.

En segundo lugar, Pedro Arques, miembro de la plataforma Pro Soterramiento ha recordado las más de tres décadas de lucha vecinal para el soterramiento de las vías a su paso por sus barrios. Frente al AVE, ha defendido que "la única solución es la vía desdoblada y electrificada de del antiguo trazado, Cartagena-Murcia-Albacete-Madrid, con trenes modernizados y más respetuosos con el medioambiente".

Por su parte, Teresa Fuentes, desde CCOO, ha destacado que 230.000 personas en la Región de Murcia dependen del salario mínimo interprofesional y que más del 50 por ciento de los profesionales de la hostelería trabaja más horas, no cobra las extra y no puede conciliar la vida familiar. "La patronal, HoyTú y Hostecar, están más preocupados por seguir aumentando sus ganancias que por la precariedad de los trabajadores del sector", ha criticado.

En tercer lugar, Juan Antonio Sánchez, médico jubilado y portavoz de la Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública ha alertado de indicadores que empeoran la salud y la asistencia sanitaria en la Región de Murcia: la tasa de pobreza, la situación de abandono institucional de los mayores, un sistema sanitario que no ofrece respuestas a los problemas de salud y la ausencia de un plan de salud con respuestas coordinadas.

Finalmente, Carmen Fernández, profesora y activista gitana, ha señalado que "ya era hora de que en estos espacios se oigan las voces gitanas". Fernández le ha pedido a Yolanda Díaz la inclusión en sus equipos de trabajo de mujeres gitanas, para que "aporten la perspectiva gitana", y ha demandado "un profesorado diverso para los centros educativos con alumnado diverso, en los que la mayoría de los alumnos son gitanos o árabes".