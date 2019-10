La 10 veces campeona del mundo de Kitesurf Gisela Pulido declara mañana como testigo ante el juez del caso Zed

Publicado 08/10/2019 19:11:28 CET

Testificará sobre su conocimiento de las actividades empresariales de Pérez-Dolset y su pareja en este deporte náutico

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diez veces campeona del mundo de Kitesurf Gisela Pulido declarará mañana como testigo en la Audiencia Nacional ante el juez Manuel García Castellón y la Fiscalía Anticorrupción en relación a la causa que investiga la insolvencia del grupo ZedWorldwide, cuyo ex CEO Javier Pérez-Dolset está siendo investigado por el presunto desvío de capital de la compañía a espaldas del accionariado mediante el patrocino fraudulento de este deporte náutico.

Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, la declaración está prevista por videconferencia a las 10:00 horas, cuando Pulido será preguntada por la relación empresarial que tuvo con Javier Pérez-Dolset y su pareja, Nuria García, en tanto que conocedora de las inversiones que realizaron y en concreto, sobre el negocio 'La Venta el Tito' que abrieron en Tarifa.

De acuerdo a un informe de la UDEF fechado el pasado 8 de julio, el Grupo Zed hizo transacciones por importe superior a 6,6 millones de euros entre 2012 y 2016 a espaldas del accionariado de la compañía tecnológica y sin que mediara "contrato o servicio alguno".

Parte de ese dinero habría pasado por dos sociedades, Pure Action Sports Europe S.L y Blue Kite, ésta administrada por la pareja de Pérez-Dolset, Nuria García, y que inició su actividad en 2014 adquiriendo un restaurante en la provincia de Cádiz, 'La venta el Tito', con 800.000 euros de "capital procedente de Zed", de acuerdo a los investigadores.

Un informe previo de la UDEF ya informaba sobre esta transacción y apuntaba que Pérez Dolset habría ordenado una trasferencia de Zed a Crescenda, la empresa controlada por una persona de su confianza, bajo pretexto del pago de una deuda, pero el dinero acabó en Blue Kite y fue invertido en tres fincas y el mencionado restaurante.

MUNDIALES DE KITESURF

Según los mensajes de texto que obran en la causa, Pérez-Dolset habría desplegado su influencia a través de Gisela Pulido para favorecer ese negocio de hostelería. "Sé bien que me has utilizado, como cuando me pediste que fuera a hablar con el alcalde para decir que sólo se hacía la PKRA (el mundial de kitesurf) si se hacía en la venta", llega a decirle Pulido.

Blue Kite desembolsó en mayo de 2014 una cantidad de 650.000 dólares -la transferencia la firmaba García y fue a través de una sociedad panameña-- para adquirir la sociedad denominada PKRA, organizadora de los mundiales de kitesurf. La campeona mundial, reprocha en otro momento de las conversaciones a Pérez-Dolset que lo compró "todo para controlar el deporte".

En ese año, Blue Kite 25 sólo declaró 25.065,43 euros en ingresos. El informe indica que además, "la facturación repercutida al Grupo Zed por parte de Blue Kite 25 S.L., no responde a unos servicios reales, sino que se facturan 'conceptos' para justicar las partidas de capital que reciben ambas sociedades provenientes de Zed

Durante su declaración al respecto el pasado mes de julio, Pérez-Dolset negó irregularidad alguna y defendió que el dinero se había movido en el contexto de las actividades de patrocinio de este deporte. Afirmó que entró en PKRA porque se presentó como "oportunidad" y explicó que entraron otros socios de Zed en el negocio pero con la premisa de que el porcentaje que tuvieran en Pure Action debía ser igual o inferior al que ostentasen en la tecnológica.