11-M.- Ayuda a las Víctimas retira la autoría a Ghalyoun y aumenta en miles de años las penas a Toro y Trashorras

Actualizado 04/06/2007 20:03:30 CET

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La asociación Ayuda a las Víctimas del 11-M ha retirado en su petición definitiva de penas, que presentará esta tarde, los delitos de asesinato terrorista, asesinato en grado de tentativa y estragos de los que acusaba a Basel Ghalyoun al cambiar la declaración el testigo protegido que le acusaba y considerar que no ha quedado acreditada su participación directa en la colocación de los artefactos en los trenes. Así pasará de los 38.688 años que solicitó esta acusación popular en un inicio a 27 años al mantener únicamente el delito de pertenencia a banda armada y añadir uno de conspiración por el que solicita 15 años.

El aumento mayor de penas solicitado por esta asociación es el relativo a Antonio Toro que pasa de los 23 años solicitados por colaboración, suministro y asociación ilícita a ser acusado también de 192 asesinatos y 1.867 en grado de tentativa, 5 delitos de estragos y 2 abortos por los que en total piden 39.505.

En cuanto al ex minero José Emilio Suárez Trashorras para el que se pedían un total de 402 años, ahora se le acusa de todas las muertes y heridos ocurridos tanto en los trenes de cercanías como en Leganés así como de dos delitos de aborto. Así se le imputan los mismos delitos que a su ex cuñado a los que se suman el robo de vehículo a motor, falsificación de placas, asociación ilícita. Todos ellos suman un total de 39. 510 años.

No obstante mantiene los delitos que imputaba a los otros dos autores materiales Jamal Zougam y Abdelmajid Bouchar y los tres presuntos ideólogos --Rabei Osman El Sayed, alias "Mohamed El Egipcio", Hassan El Haski y Youssef Belhadj, aunque aumenta algo su petición de penas para cada uno de ellos al cifrar en 1.849 en lugar de en 1.825 el número de asesinatos en grado de tentativa.

En el caso de Rafa Zouhier esta acusación mantiene los delitos de suministro de explosivos y colaboración con banda armada por los que solicita 20 años.

En cuanto a las penas pedidas para Hamid Ahmidan, Mouhannah Almallah Dabbas, Otman El Gnaoui, Rachid Aglif, Abdelilah El Fadual El Akil, Fouat El Morabit, Mohamed Bouharrat, Saed El Harrak y Mahmoud Slimane Aoun quedan aumentadas 15 años al añadírseles el delito de conspiración.

Para los jóvenes asturianos que colaboraron con Suárez Trashorras esta acusación retira el delito de asociación ilícita y mantiene, no obstante, el de suministro de sustancias explosivas. En el caso de Carmen Toro, ex mujer del ex minero esta acusación añade un delito de colaboración con banda armada, con lo que pasa de una solicitud de 4 años a un total de 14.

"CUARTA TRAMA": ETA

Ayuda a las Víctimas considera acreditada la utilización en los trenes de Goma 2 ECO y Titadyne. La Goma 2 ECO demuestra la participación de la trama asturiana mientras que la dinamita Titadyne apunta hacia lo que en su escrito de conclusiones provisionales llamaba "cuarta trama" y constituye un indicio más de que estaría formada, "posiblemente, por miembros de la banda terrorista ETA". No obstante añade que "se trata de una cuestión que exige una investigación seria".

En este sentido agrega que la ocultación de este dato "obedece al igual que el triste caso del ácido bórico, a la consigna existente en el seno de las Fuerzas de Seguridad de ocultar cualquier posible relación que podía ocultarse entre los atentados del 11-M y la banda terrorista ETA".

Además, esta acusación solicita al tribunal un total de nueve deducciones de testimonio para que se investigue a los testigos que en su opinión han faltado a la verdad. Se trata de los policías o testigos vinculados con la elaboración de un supuesto informe que vinculaba a ETA con los islamistas, los guardias civiles relacionados con la investigación sobre explosivos llevada a cabo en Asturias o que efectuaron análisis sobre las sustancias que explotaron en los trenes.

En concreto, se trata del ex jefe de los TEDAX Jesús Sánchez Manzano y otros dos miembros de este departamento, una de ellas la jefe del Laboratorio Químico; el comisario jefe de la UCAO, Domingo Pérez Castaño; el jefe de la UCO de la Guardia Civil, Félix Hernando; el contacto en la Guardia Civil de Zouhier, Víctor; el comisario de Policía José Cabanillas; la mujer de Jamal Ahmidam, que declaró como testigo protegido, y la persona que fue detenida junto a Suárez Trashorras en el viaje a Asturias.