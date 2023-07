Díaz y Belarra dicen que Sumar es el voto útil de la izquierda y apelan a los indecisos

La vicepresidenta acusa a Feijóo de hacer de la mentira su seña en política y Belarra denuncia que el PP es un partido "corrupto"

PAMPLONA, 17 (EUROPA PRESS) - La líder de Sumar, Yolanda Díaz, y la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, se han conjurado para pedir el voto de los indecisos frente al PSOE y han lanzado duras críticas al candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusándole de mentir y recriminando que su formación está salpicada por la corrupción.

De hecho, la también ministra de Derechos Sociales ha desgranado que el único voto seguro en la izquierda para frenar a la derecha es Sumar, pues ha rememorado que los socialistas se abstuvieron en la investidura del expresidente popular Mariano Rajoy y que hace pocas semanas permitió que la derecha gobernara en el Ayuntamiento de Pamplona pese a tener una mayoría progresista.

También se ha dirigido a la gente que duda entre apoyar a Sumar y a formaciones nacionalistas como ERC, Bildu o Geroa Bai, a los que reconoce que han apoyado al Ejecutivo y la conformación de una mayoría plurinacional esta legislatura, para reivindicar que el voto decisivo para reeditar un gobierno progresista es Sumar.

"Si Sumar no está fuerte o tiene un respaldo mayoritario no habrá Gobierno progresista", ha enfatizado para desgranar que estos partidos no influirán si el Ejecutivo es conservador.

Así se han pronunciado ambas durante un mitin en Pamplona, junto a la cabeza de lista por Sumar en Navarra Idoia Villanueva, en el que supone su primer acto juntas tras el choque por la no inclusión de la titular de Igualdad, Irene Montero, en las listas electorales.

En línea similar a Belarra se pronunciaron el sábado los cabezas de lista de Sumar en Euskadi: Lander Martínez (Vizcaya), Pilar Garrido (Guipúzcoa) y Guillermo Presa (Álava).

Por ejemplo, Garrido incidió en que PNV y Bildu "compiten" en su lógica de quien influye más en Madrid en su "particular cruzada" para liderar el nacionalismo en el país vasco, pero recalcó que estas elecciones van de si el bloque progresista gobierna frente a la derecha.

Una línea que remarcó también Martínez, para criticar que las fuerzas nacionalistas votaron en contra de la reforma laboral y lanzar que los votos de PNV y Bildu "no servirán para nada" si no hay un ejecutivo con Díaz. "¿De qué servirán si no hay puerta (en Madrid) a la que llamar, si Díaz no esta en el Gobierno?", cuestionó.

DÍAZ EXIGE A FEIJÓO RECTIFICAR SOBRE PENSIONES

La candidata de Sumar a la Presidencia del Gobierno ha cargado contra Feijóo, al decir que hace de la "mentira" su forma de hacer política para rebatir por ejemplo que el PP nunca ha revalorizado las pensiones por encima del IPC, como ha dicho esta mañana. De esta forma, le ha exigido que rectifique.

También ha destacado que esta campaña va de propuestas y no de "ruido", que es lo que trata de imponer tanto Vox como el PP, que ahora deja claro que su modelo económico es el de la "austeridad", volver a unas políticas que obligan a la gente a pasar apuros y acometer "ajustes" en materias como la reforma laboral, para así regresar a un mercado laboral marcado por la temporalidad.

Luego, ha aseverado que Feijóo "no se corta" y habla a las claras de desplegar la 'mochila austriaca', que no es constitucional y que hace que la gente a la que se despide "injustamente" pague con su propio salario la indemnización.

BELARRA: EL PP JUEGA "MUY SUCIO" CONTRA SUS ADVERSARIOS POLÍTICOS

Por su parte, la líder de Podemos ha reseñado que el 23J son unas elecciones "históricas" y que el único programa que presenta el PP es la "mentira". De hecho, ha admitido que le preocupa que el PP pueda volver a la Moncloa, pues es el partido "más corrupto" de Europa y el que juega "más sucio" con sus adversarios políticos.

"El PP es un partido que no respeta las reglas democracias y es lo peor que se puede decir de un partido en democracia", ha subrayado Belarra en el mitin.

LA LÍDER DE SUMAR RESALTA LAS DIFERENCIAS CON EL PSOE

Mientras, Díaz ha recriminado al PSOE que haya bloqueado la aprobación del Estatuto del Becario y que no duda como los socialistas sobre alargar la jubilación. Es más, ha afirmado que Sumar no va a permitir que los trabajadores de la construcción o las camareras de piso trabajen más allá de los 65 años.

Luego, ha lamentado que el mecanismo de protección de los ERTE que salvó empresas y trabajadores durante la pandemia siempre estuvo ahí, pero ni PP ni PSOE decidieron activarlo.

Díaz también ha desgranado que quiere reformular la ley de extranjería y su reglamento para ampliar derechos a los migrantes y ha insistido en una de las banderas de su campaña, la propuesta de reducir la jornada laboral y elevar los salarios en el país.

Por tanto, ha insistido en que la movilización en la izquierda será clave para volver a tener un Gobierno progresista y pide que dé un paso adelante para "tomar la democracia en sus manos".

De esta forma, ha vuelto a subrayar que no hay que creer el relato de la derecha de que parten con ventaja el 23J porque "conoce bien" a Feijóo y siempre trata de implementar la sensación de que "ya ganó los comicios", cuando no es cierto.