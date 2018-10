27-M.- El PP de Carmona (Sevilla) no descarta respetar un gobierno en minoría del PSOE o pactar con IU

Actualizado 04/06/2007 19:13:43 CET

CARMONA (SEVILLA), 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Alcaldía de Carmona (Sevilla), Juan Manuel Ávila, se ha reunido ya con PSOE e IULV-CA para analizar el escenario político del municipio, en el que los socialistas son la lista más votada con diez ediles pero PP y la coalición suman once, y aunque advirtió de que no existen negociaciones formales, no descartó un posible pacto con la federación de izquierdas en el caso de que ésta ofreciese la Alcaldía al PP ni mantenerse en la oposición respetando y "facilitando" la acción de un gobierno del PSOE en minoría.

En declaraciones a Europa Press, Ávila explicó que después de la jornada electoral del pasado 27 de mayo, que supuso la derrota de Sebastián Martín Recio (IULV-CA) en su intento de revalidar la mayoría absoluta de la que gozaba como alcalde, el PP ha celebrado reuniones "de contacto y cortesía" con la federación de izquierdas y con el PSOE, que con diez concejales se alza como la fuerza más votada sin lograr la mayoría absoluta y frente a los once ediles que suman el resto de partidos --seis PP y cinco IULV-CA--.

Ante este panorama electoral, en el que el PSOE podría formar gobierno en solitario pero PP e IULV-CA podrían también obtener el poder a través de un acuerdo de gobierno, Ávila aclaró que no existen negociaciones formales desde el PP y se remitió a la inminente reunión del comité local popular, que en breve analizará la situación del municipio para acordar un pronunciamiento del partido.

Al respecto, aseguró que su partido valora tanto mantenerse en la oposición "facilitando" la acción de un gobierno en minoría del PSOE dadas las "buenas relaciones" entre ambos grupos como la opción de formar gobierno con IULV-CA en el caso de la federación de izquierdas ofreciera la Alcaldía al PP, pues advirtió de que el escenario es ahora "muy diferente" a los mandatos en los que Martín Recio gobernó en coalición con el PP, que en ese momento prestó su apoyo a IU para formar gobierno pero que ahora goza de mayor respaldo electoral que la coalición.