28A.- Casado dice que sus senadores serán los del 155 y pide el voto útil al PP para una aplicación dura

Publicado 18/02/2019 15:24:59 CET

Asegura que el 155 "no es represión" sino "libertad" y critica que les llamen "crispadores" como pasó con Aznar y Rajoy

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado este lunes que los senadores del Grupo Popular serán los que aplicarán el artículo 155 de la Constitución en Cataluña y, ante las elecciones generales que se celebrarán el 28 de abril, ha pedido agrupar el voto útil en el PP para ejecutar ese precepto constitucional en toda su extensión. Según ha recalcado, hay que dejar claro en campaña que los senadores de su partido serán los de "la recuperación de la dignidad, la libertad y la Constitución en Cataluña".

Así se ha pronunciado ante la plana mayor de su partido que ha asistido a la reunión de la Junta Directiva Nacional, máximo órgano del partido entre congresos. En primera fila le escuchaban la presidenta del Congreso, Ana Pastor, el presidente del Senado, Pío García-Escudero, y buena parte de los 'barones' autonómicos del partido.

En cada provincia, al margen de las islas, Ceuta y Melilla, los ciudadanos eligen a cuatro senadores pero en la papeleta con todos los candidatos sólo señalan tres nombres, que pueden pertenecer a distintas formaciones políticas. Sin embargo, habitualmente los votantes señalan a los tres candidatos de un mismo partido lo que produce el efecto de que el partido con más votos suele lograr la mayoría de los escaños de su circunscripción

UN 155 LARGO Y DURADERO

En su discurso, interrumpido en varias ocasiones por los aplausos de los cargos del PP, Casado ha admitido que la lista al Senado será "en gran medida" la de los candidatos que están "dispuestos a votar una vez más" el artículo 155 de la Constitución y ha recalcado que si gana el PP las generales ese precepto constitucional se aplicará "con la duración y la extensión competencial que otros partidos no quisieron".

Por ello, ha pedido una "mayoría suficiente en el Senado" porque el PP "siempre" ha defendido esta Cámara de representación territorial de segunda lectura y en la que la Constitución ha basado "la recuperación de las libertades y la democracia" al liderar esa aplicación de artículos como el 155.

Tras explicar que se puede "marcar con una cruz" a los senadores, ha insistido que los del PP serán los que aplicarán el 155. "Aquellos españoles que vayan a votar, independientemente de la papeleta que vayan a coger, que estoy convencido que mayoritariamente va a ser la del PP, que sepan que los senadores de la recuperación de la democracia, la dignidad, la libertad y la Constitución en Cataluña van a ser los senadores del PP y los pueden elegir uno a uno", ha exclamado.

"LA LISTA DE LA LIBERTAD EN CATALUÑA"

El presidente del PP, que ha afirmado que los senadores que van a aplicar la Constitución van a "ser la lista de la libertad en Cataluña", ha recordado que el partido más votado es el que se lleva más senadores. Por eso, ha abierto la puerta a posibles pactos en el futuro para aplicar el 155 en toda su extensión.

"Si hay algún partido que lo que quiere es dejar muy claro que sus esfuerzos van a ir dirigidos también a recupera la legalidad, la convivencia y la concordia en Cataluña a través de los votos en el Senado, pues podremos hablar al respecto. Pero el PP es un partido que lidera esos debates y esas votaciones", ha indicado, para agregar que el primer punto de su "compromiso" con los españoles en recuperar la legalidad en Cataluña.

Además, ha dejado claro que el 155 "no es represión" sino "libertad" y defensa de la Constitución ante los que quieren "dañar" los intereses de todos. "Una vez más nos llaman crispadores como le pasó a Aznar y Rajoy. Cuando no estamos de acuerdo crispamos", ha lamentado, para recalcar que lo "moderado" es cumplir la ley, la Carta Magna y no aceptar el "chantaje" de los independentistas.

Según Casado, la Constitución es el marco para un diálogo "libre y constructivo". "Las leyes no son un obstáculo a la convivencia y los tribunales no son un obstáculo a la convivencia sino el nacionalismo y el socialismo que ampara esas reivindicaciones nacionalistas. Que quede muy claro"; ha espetado a los suyos, cosechando un fuerte aplauso de su partido.

VOTO ÚTIL AL PP EN EL SENADO

Fuentes de la dirección nacional del PP han explicado después que en ningún momento Casado se ha planteado ofrecer un pacto a Ciudadanos (Cs) para ir juntos en el Senado sino que lo que quieren es abrir una campaña explicativa dejando claro que hay que "concentrar" y "agrupar" el voto en el PP en el Senado para seguir contando con mayoría y poder aplicar un 155 duro en Cataluña tras las generales.

"No nos la juguemos en el Senado", resumen desde Génova, que subrayan que es un voto "por la unidad de España" porque si el voto del centro-derecha no se concentra en el Partido Popular "se corre el riesgo de que no haya mayoría absoluta" en la Cámara Alta.

Con ese objetivo, la dirección del PP -que ya está inmersa en la preparación de la campaña electoral y las listas-- dará especial protagonismo a los senadores de su formación para que trasladen a los ciudadanos el mensaje de que si el Partido Popular logra mayoría absoluta en el Senado es "garantía para que España permanezca unida".