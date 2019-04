Iglesias alerta del proyecto "reaccionario centralista" que quiere acabar con el autogobierno en Euskadi

Actualizado 20/04/2019 20:50:53 CET

Dice que España no tiene porque ser "un país dominado por los fachas".

BILBAO, 20 (EUROPA PRESS)

El secretario general de Podemos y candidato a la Presidencia del Gobierno por Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha señalado este sábado que en las generales del 28 de abril se va a dilucidar la crisis territorial del Estado español, y ha enfrentado su opción de "soberanía compartida" y soluciones confederales con la del "proyecto reaccionario centralista que quiere acabar con el autogobierno en Euskadi".

En un mitin en la Plaza Ugarte del barrio obrero de Otxarkoaga, Bilbao, Iglesias ha indiciado que su modelo de España es plurinacional, y ha apuntado que defienden "el derecho a decidir" y "soluciones confederales que permitan compartir a las gentes y pueblos de España un Estado".

Así, ha señalado que frente a esto, están "los patrocinadores del proyecto recentralizador" que son los mismos, añade, que "defienden entregar la soberanía monetaria al Banco Central Europeo y los que entienden que la política económica debe venir decidida desde Bruselas. "Nosotros decimos que hablar de democracia en el siglo XXI es hablar de soberanías compartidas, y esto lo decimos en Euskadi, en Cataluña, en Madrid y en Andalucía", ha exclamado.

En este punto, ha lanzado un dardo al PNV, señalando que "hay quien ofrece mercadear con el Gobierno que haya en Madrid, sea un gobierno de izquierdas o de derechas", y ha recordado que ante eso, ellos ofrecen gobernar un Estado orgulloso del carácter plurinacional" que tome ejemplo de Euskadi en cosas como la economía social vasca, la prosperidad sin ostentación o el cooperativismo vasco. "Es un ejemplo para la clase trabajadora", ha recalcado sobre este último.

A esto, ha sumado que su gobierno se enfrentará a los ataques a la libertad de expresión y a los ataques a las libertades civiles, y ha abogado por acabar con la situación actual en la que "puedes ir a la cárcel por escribir un tuit".

Por todo esto, ha pedido a los "patriotas vascos" su voto "para garantizar que en España hay un gobierno que asume el autogobierno y que no va a Madrid a mercadear". "Sé que hemos ganado dos elecciones en Euskadi porque millares de patriotas vascos han entendido que había una opción estatal que defendía el autogobierno y la plurinacionalidad, (...) pedimos el voto otra vez", ha añadido.

NO HAY SOBERANÍA SIN HOSPITALES NI ESCUELAS PÚBLICAS

Además, el líder de la formación 'morada' ha reconocido que, ya en el ecuador de la campaña electoral, han tenido que "abrirse paso a codazos" para denunciar temas como el de la "estafa de la temporalidad", para decir que "es una vergüenza que haya chavales que se tengan que marchar porque no hay trabajo digno" o para poner sobre la mesa que la precariedad "es la norma".

Iglesias ha señalado que Unidas Podemos tiene el valor "suficiente" para intervenir el mercado del alquiler y para enfrentarse a los fondos buitre, y ha subrayado que "no hay soberanía ni patria sin escuelas públicas y sin hospitales públicos".

"Se puede construir una patria en la que no importa que te atiendan en un hospital en catalán, en galego, en euskera o en castellano, que te enseñen en una escuela en catalán, en euskera, en galego o en castellano, que la dignidad de una patria es que esos servicios públicos se garantizan", ha indicado.

En este sentido, ha recalcado que lo que diferencia una democracia de una dictadura es que las primeras garantizan que "hayas nacido en el barrio en el que hayas nacido tendrás acceso a una educación y a una sanidad igual que la de los que nacen en barrios mejores".

VOTO DE LOS SOCIALISTAS VASCOS

Iglesias durante su intervención ha pedido también el voto de los socialistas vascos porque así garantizarán que en España vaya a haber un gobierno de izquierdas, y ha echado en cara una vez más al PSOE que mire hacia otro lado cuando desde Unidas Podemos les preguntan si pactaría con Ciudadanos en caso de que les den los números tras las generales.

En este punto ha mencionado un artículo del diario El Mundo, 'Desastre Rivera', y ha apuntado que al líder de Ciudadanos le exigen que esté preparado para pactar con Sánchez. Por este motivo, Iglesias ha pedido una vez más el voto socialista vasco.

Además ha apuntado que en estos comicios se enfrentan a otra crisis, "la más peligrosa", la de la indiferencia, y ha hecho mención especial a los jóvenes que piensan que la política no soluciona nada. A estos les ha pedido una oportunidad.

"UN PAÍS DOMINADO POR LOS FACHAS"

Para Iglesias, a algunos les gustaría no debatir, y que en vez de votar se hiciera una media de las encuestas. Ante estos, ha señalado que la llave del 28 de abril la tiene la gente "anónima" que puede hacer uso del instrumento político del voto "para decir que hay un pueblo que está dispuesto a darle una oportunidad al cambio", y que España no tiene porque ser "un país dominado por los fachas". "Puede haber alternativa diferente, de fraternidad", ha añadido.

La candidata al Parlamento Europeo, María Eugenia Rodríguez Palop, que ha articulado su intervención en clave feminista, ha apuntado que al "lobo cazador" Pablo Casado (candidato del PP a la Presidencia del Gobierno) le dicen "no, no y no". Tras gritar 'Gora Borroka Fenminista' ha recordado palabras de Casado sobre el aborto, y ha apuntado que si él piensa que el aborto es un fracaso, ella cree que el fracaso es él.

Tras esto, ha abucheado al candidato de Vox, Santiago Abascal, y ha atacado al "feminismo liberal" de Ciudadanos. "Piensan que las mujeres cuando hablamos de libertad es que queremos vendernos, convertirnos en una empresa", ha denunciado, para añadir que piensan "en las mujeres elitistas".

"NECESITAMOS GANAR EN EUSKADI"

Por su parte, el cabeza de lista de Unidas Podemos al Congreso por Álava, Juantxo López de Uralde, ha apuntado que en la formación ven que están ganado, y ha indicado que no solo lo notan en las encuestas sino que se dan cuenta por lo que les dice la gente en los pueblos de Euskadi.

En este sentido, ha reconocido que necesitan ganar porque "hay que demostrar que Euskadi es mucho más que el PNV, que hay más diversidad", y ha recordado que tras las palabras de Andoni Ortuzar (PNV), que dijo que votar a Elkarrekin Podemos era un fraude, "seguro que hay encuesta que muestra que están remontando".

En el acto han participado también candidatos autonómicos y locales del partido 'morado' en Euskadi, así como el candidato de Unidas Podemos al Congreso por Vizcaya, Roberto Uriarte y la candidata de Unidas Podemos al Congreso por Guipuzcoa, Pilar Garrido.