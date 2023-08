Abascal aplaude la dimisión de Rubiales por "groserías impresentables" y exige lo mismo a Sánchez por el 'solo sí es sí'

MADRID, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha aplaudido la dimisión del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, tras su beso a la jugadora de la Selección Española de Fútbol Jenni Hermoso en la entrega de trofeos del reciente Mundial femenino, y ha pedido al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que haga lo mismo tras poner a "centenares de violadores en la calle" con la ley del 'Solo sí es sí'.

"Rubiales dimite por groserías impresentables, porque pedir perdón "no es suficiente " como dijo Sánchez. Sánchez ha puesto a centenares de violadores en la calle. No dimitirá. Cuando alguno de esos violadores excarcelados ataque a una mujer a lo mejor pide perdón. Ojalá le recordemos de forma contundente que eso no es suficiente", ha escrito en un mensaje en la red social X.

Rubiales, presentará su dimisión este mismo viernes durante la Asamblea General Extraordinaria prevista a las 12.00 en Las Rozas (Madrid), según ha adelantado la cadena COPE, a raíz de las múltiples reprimendas recibidas los últimos días por haber besado sin permiso a la jugadora Jenni Hermoso

