Abascal avisa a Casado del error de interpretar los datos en clave partidista tras haber ocultado las siglas del PP

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha avisado este miércoles al presidente del PP, Pablo Casado, del "profundo error" que supondría interpretar los datos de las elecciones a la Comunidad de Madrid en clave partidista después de haber "ocultado" las siglas de su partido durante toda la campaña electoral.

Abascal y su candidata en Madrid, Rocío Monasterio, han comparecido en rueda de prensa el día posterior a los comicios y enviado su "felicitación más efusiva y sin matices" a la ganadora de las elecciones, la 'popular' Isabel Díaz Ayuso.

Sin embargo, Abascal ha querido dirigir otro mensaje al PP y a Pablo Casado. "Parece que no han concurrido a estas elecciones aunque ayer sí lo celebraban en el balcón", ha remarcado insistiendo en que tanto las siglas del partido como su presidente nacional han sido "ocultados" en estas elecciones.

Por ello, ha avisado a Casado de que sería "un profundo error" interpretar el resultado de este martes "en clave partidista" y no "en clave de alternativa". Abascal cree que los datos de Madrid no se pueden extrapolar tal cual a toda España porque "todavía hay mucho que luchar para expulsar al Gobierno de Pedro Sánchez y no conviene repartirse el gobierno antes de ganar".

De hecho, ha asegurado que Vox no hizo esta interpretación tras las elecciones al Parlamento de Cataluña de hace dos meses, en las que superó ampliamente tanto al PP como a Ciudadanos. "Vox no lo hizo en Cataluña y cometería un error el PP si lo hace en Madrid", ha insistido.

Pero además, ha pedido a Casado que aclare qué alternativa ofrece y si pretende ser alternativa a Vox, partido al que "demonizó" durante el debate de la moción de censura a Pedro Sánchez, o alternativa al Gobierno de PSOE y Unidas Podemos. "Tiene que aclarar si va a mantenerse en una distancia infinita a Pedro Sánchez o en la equidistancia", ha pedido.

Abascal ha insistido este miércoles en su petición de un adelanto de las elecciones generales y ha asegurado que Vox no teme que la contundente victoria del PP en Madrid se extienda por el resto de España. Según ha apuntado, Vox mantiene el mismo mensaje en todo el país, lo que cree que no lo puede decir ningún otro partido. "Cero preocupación", ha garantizado.

VOX, FUNCIÓN CUMPLIDA

En las elecciones del 4 de mayo, ha reconocido qeu Vox hubiera deseado tener mejor resultado, pese a que ha crecido ligeramente, pero ha celebrado que se ha cumplido su objetivo de evitar un gobierno de los partidos de la izquierda.

"Gracias a Vox, la izquierda no ha podido asaltar Madrid", ha celebrado Abascal dando por cumplida la función "social y política" de su partido. Con ello, cree que Vox "se consolida como vanguardia del cambio político en toda España y ha "derrotado" al "extremismo" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el exvicepresidente y candidato de Podemos, Pablo Iglesias.