Abascal censura el "terror político" del Gobierno y equipara la renta mínima con la cartilla de racionamiento

Alerta que los Pactos de la Moncloa es una "trampa" para dividir porque lo que quieren Sánchez e Iglesias es "destruir la clase media"

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha mostrado este viernes su preocupación por el recurso del "terror político" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, a quien ha negado cualquier posibilidad de entendimiento. Además ha equiparado la renta vital mínima que estudia el Ejecutivo con la vuelta de la cartilla de racionamiento.

"No tengo ninguna duda de que los españoles están preocupados de una forma trágica. Unos lo están por la cuestión sanitaria, otros están aterrorizados por las consecuencias económicas, otros por el terror político que representa este Gobierno, y algunos estamos preocupados por las tres cosas", ha señalado Abascal en una entrevista en esRadio, recogida por Europa Press.

Abascal ha evitado confrontar con el líder del PP, Pablo Casado, aunque avisando que la convocatoria de unos nuevos Pactos de la Moncloa es "una auténtica trampa" para dividir a la oposición. Según el líder de Vox, lo que se busca por parte de Pedro Sánchez es mantenerse en el poder y el objetivo ahora tiene que ser echar a este Gobierno.

"Lo que quieren es lo que Pablo Iglesias, una renta mínima o cartilla de racionamiento porque saben que así tendrán una sociedad aborregada", ha alertado tras mostrase convencido de que "tarde o temprano" el actual Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos va a caer. Abascal detecta "delirios totalitarios" y una estrategia que, según él, busca "destruir la clase media".

Como alternativa propone destinar 80.000 millones de euros para "asumir las nóminas de trabajadores y las retribuciones de los autónomos" afectados por el confinamiento, "además de dar un plus a los que están en primera línea" combatiendo la pandemia. Abascal ha matizado que es una medida que no ha sido criticada desde el Gobierno y que ellos no tomaría si no se estuviera en una situación que ha equiparado con una guerra.

CAPACIDAD PASMOSA DE MENTIR

El líder de Vox se ha referido a la manifestación online que respaldaron medio millón de personas para sostener que son cada vez más los españoles que se rebelan ante un Gobierno "sin escrúpulos y con una capacidad pasmosa para la repetición de la mentira, amplificada y facilitada por los grandes medios de comunicación sobornados con lo confiscado a autónomos y pymes, y a quienes no se permite trabajar".

Abascal ha reconocido que "mentiría" si dijera que habrá pronto elecciones o aludiera a la situación como fácil, una situación que, ha añadido, es "similar a la de Venezuela en cuanto a la capacidad de poder" del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez, a quien ha afeado su "sectarismo" porque lo que quiere es "obtener poder para dárselo a vicepresidentes peligrosos como Pablo Iglesias".

El presidente de Vox ha dicho que al inicio de la pandemia sí había una "interlocución afable y cordial" con el Gobierno pero que ya no es así porque se ha sentido engañado. También ha pedido que se ilegalice a los "partidos separatistas" y ha reconocido errores como el mitin en Vistalegre por "fiarse" de lo que decía Gobierno sobre el coronavirus, al igual que hicieron PP y Ciudadanos al participar en actos como la manifestación del 8M por el Día Internacional de la Mujer.