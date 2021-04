Abascal dice que Iglesias debe "cortarse el moño" el 4M y retirarse de la política: "Que se vaya a Cuba o Venezuela"

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha señalado que el candidato de Unidas Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, "se debería cortar el moño el 4 de mayo y retirarse de la política".

"Que se vaya a Cuba o a Venezuela", ha sentenciado el líder de Vox en un acto de la formación para las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid del 4 de mayo en Boadilla del Monte.

Asimismo, ha asegurado que el Gobierno de coalición "es peligroso" e "incita a la violencia desde el Consejo de Ministros". "Si sólo tuviéramos un Gobierno de tontas, tontos y tontes estaríamos preocupados, pero tenemos un Gobierno peligroso", ha advertido.

En concreto, Abascal ha afirmado que desde el Ejecutivo animaron a "a apedrear" en Vallecas a la gente que defienden "ideas distintas" y ha cargado contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por haber "tolerado" la violencia: "El Gobierno ha incitado a la violencia en Vallecas y la ha tolerado a través del ministro del Interior".

"No tienen ningún empacho en mentir, siguen la máxima leninista, la de la violencia en las calles. Tenemos un Gobierno guerracivilista con un presidente sin escrúpulos que subió a Parlamento a amenazar al Rey, al que mostramos nuestra lealtad y nuestro apoyo ante el ataque de nuestro Gobierno", ha criticado.

El líder de Vox también ha cargado contra el Ejecutivo por "vulnerar los derechos fundamentales" de los españoles poniendo un "estado de excepción encubierto" y un estado de alarma "perpetuo de seis meses" sin que Sánchez "haya ido a ampliarlo cada quince días al Congreso como dice la Constitución".

Por ello, ha defendido que hay que "recuperar todos los derechos de los españoles, la libertad de circulación en todo el territorio nacional y sin toques de queda". "No vamos a permitir más este experimento totalitario con el que han multado a muchos españoles", ha precisado.

"El 4M no nos jugamos el programa electoral de Vox, nos jugamos mucho más, evitar el asalto comunista a la Comunidad de Madrid y que Pablo Iglesias no decida absolutamente nada", ha apostillado Abascal, destacando que Vox va a tener un resultado "tan espectacular, en contra de todos los pronósticos".

CRITICA AL PP POR APOYAR LA LEY DE INFANCIA

Por otro lado, Abascal ha criticado al Partido Popular por apoyar la Ley de protección a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, aprobada este jueves en el Pleno del Congreso: "Quieren robar la inocencia a nuestros hijos y si nos oponemos nos dicen que nos lo quitan, y eso lo ha apoyado el PP que no saben dónde están, parece que se han dado un golpe en la cabeza".

"La izquierda mete a los violadores por una puerta de la cárcel y los saca por otra. Hipócritas. Votar a Ayuso es votar para que Casado vote a favor del estado de alarma, de la 'ley Herodes' de Pablo Iglesias para arrebatarnos a nuestros hijos", ha sentenciado el presidente de Vox, quien ha apuntado que "nadie como la familia defiende a los miembros de la familia".

En este punto, le ha pedido al PP que sean "claros" con su política de pactos y digan si van a aceptar sus votos. "¿Significa que no quieren nuestros votos en la Comunidad de Madrid?, les exigimos que sean igual de claros sobre su política de pactos que lo que somos nosotros. No somos enemigos, no os quitamos votos ni nos los quitáis a nosotros, porque los votos son de la gente", ha precisado.

Por otro lado, Abascal ha calificado a Ciudadanos de "sinvergüenzas", que ha "ensayado la traición superando incluso al PNV", tras hacer una moción de censura "con socialistas y comunistas". "Sinvergüenzas, no estaríamos aquí sin esa moción. No hay grises y por eso no entendemos la posición de Cs que nos han condenado a estas elecciones agónicas", ha asegurado.