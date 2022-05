Abascal emplaza a Feijóo a hacer una "oposición fuerte" a Sánchez, sin caer en "componendas"

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha emplazado al nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a realizar una "oposición fuerte" al Gobierno de Pedro Sánchez, sin "componendas", ni "lecciones de falsa responsabilidad de Estado".

En el debate del Pleno del Congreso sobre el espionaje a político con el programa 'Pegasus', Abascal ha avuelto a descalificar al presidente del Gobierno acusándole de "no tener escrupulos para hacer trampas" y de ser "una mentira con patas" y un soberbio que "sólo cree en si mismo" y no "en la nación ni en el Estado".

Es más, ha puesto en duda la denuncia del Gobierno del espionaje a los móviles del presidente y de los ministros de Defensa y de Interior: "No me creo nada de lo que ha contado, salvo el odio que ha demostrado --ha dicho en la tribuna--. Ahora nos viene con una historia de escuchas y espías. Si es cierto ¿para qué lo cuenta? Y si no lo es, ¿para qué se lo inventa?".

"LA DERECHITA INCAUTA"

Y, en ese contexto, ha lamentado que "la derechita incauta" siga apelando a un PSOE sensato o que Núñez Feijóo ofrezca pactos al Gobierno. A su juicio, "no es aceptable" ningún colaboracionismo con Sánchez, ni se le puede dar "un balón de oxígeno" como pactar órganos constitucionales.

"Los españoles no quieren componendas, sino alternativas --ha proclamado--. Señorías del PP, esta situación exige una oposición fuerte. Menos lecciones de falsa responsabilidad de Estado y más responsabilidad con la inmensa mayoría de españoles que quieren distancia infinita con Sánchez".



