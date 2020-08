Abascal no ve a la Corona en peligro pese a las "amenazas" del Gobierno: "La nación no lo va a permitir"

Defiende que el rey emérito puede decidir dónde fijar su residencia y culpa al Ejecutivo de avivar el debate

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, cree que la monarquía "goza de muy buena salud" y no está en peligro pese a las "amenazas" a las que se ve sometida desde el propio Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos. A su juicio, los españoles "apoyan a la Corona" y "la nación no va a permitir" que "una cuadrilla de políticos sin escrúpulos acabe con una de las instituciones más ligadas a la unidad nacional".

Abascal defiende que el Rey emérito es "mayor de edad" y por tanto puede tomar sus decisiones en libertad, por lo que rechaza hablar de "exilio o huida" tras el anuncio de abandonar España para fijar su residencia en otro país. "El debate lo está abriendo de manera fraudulenta y torticera Podemos con el aliento del PSOE, que lo está permitiendo", ha denunciado en una entrevista con Europa Press.

El líder de Vox no cree que la decisión de Juan Carlos I añada "nada nuevo" al debate sobre el futuro de la monarquía, un asunto que defiende que está siendo promovido "por parte de la izquierda" únicamente como "una maniobra de distracción" para tapar la "gestión criminal" que ha hecho el Gobierno de la pandemia.

"Nosotros no vamos a hacer ninguna valoración, es una decisión personal, no tenía ninguna función institucional y nos limitamos a respetar esa decisión", explica recordando que el actual monarca es Felipe VI y solo habría que preocuparse si fuera él quien decidiera salir de España.

Además, subraya que el rey emérito reiteró que está a disposición de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía del Tribunal Supremo por presunto cobro de comisiones ilegales y otros posibles delitos derivados como fraude a la Hacienda Pública o blanqueo de capitales.

"NO HAY EXILIO NI HUIDA"

A este respecto, Vox se limita a mostrar su respeto a la presunción de inocencia --"máxime cuando afecta al anterior jefe del Estado"-- e insiste en que no se puede "aprovechar" la situación para hablar de exilio. "No hay nada más falso, no hay ningún tipo de exilio ni huida de una persona que ha ducho que está a disposición de la justicia y del Ministerio Fiscal", zanja Abascal.

A su juicio, este debate se produce por culpa del Gobierno y, en concreto, por la "acción" de Podemos y la "omisión" del PSOE. "La amenaza existe (sobre la monarquía y la Constitución), pero de ahí a que estén en peligro hay un gran paso", avisa asegurando que "el pueblo español apoya a la Corona" y quieren salvaguardar su figura como "garante de la unidad y permanencia de España".

Abascal cree que ésta es la postura de "la inmensa mayoría" de los españoles, también de "muchos" votantes de izquierdas, y por tanto no existe un debate real sobre el futuro de España entre monarquía o república. De hecho, considera que la Corona "goza de muy buena salud", incluso "mucho mejor" que otras instituciones como los partidos políticos, la justicia o los medios de comunicación.

NO HAY NI HABRÁ MAYORÍA PARLAMENTARIA

Además, recuerda que el actual Gobierno no cuenta con la mayoría parlamentaria que se requiere para convocar un referéndum sobre el modelo de Estado, para el que la Constitución exige una mayoría de dos tercios del Congreso y el Senado, la disolución de las Cortes y una nueva mayoría de dos tercios del nuevo Parlamento.

"Las herramientas constitucionales que se precisan para ese referéndum este Gobierno no las tiene y estoy seguro de que no las va a tener ninguna mayoría parlamentaria", confía, seguro además de que "la sociedad española valora a la Corona" y ve a Felipe VI como "la cabeza de la nación".