Abascal quita importancia a la remodelación del Gobierno: "Lo esencial es que Sánchez mantiene los mismos socios"

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, cree que es un "error" analizar con profundidad el cambio de ministros dentro del Gobierno, ya que lo "esencial" es que el presidente, Pedro Sánchez, mantiene los mismos socios y se mantiene en el Palacio de la Moncloa gracias a "comunistas, separatistas y terroristas".

En una entrevista en EsRadio, recogida por Europa Press, Abascal ha evitado "entrar en el detalle" sobre los nuevos nombramientos y ha insistido en subrayar que el Ejecutivo "se apoya en los enemigos de España y el orden constitucional".

A la misma hora en la que los nuevo miembros del Gobierno prometían el cargo en el Palacio de la Zarzuela, el líder de Vox ha denunciado la "deriva totalitaria" del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos. "Es un Gobierno que está en contra de la democracia, la Constitución y contra España", ha denunciado.

Ante esta situación, ha defendido que "no es suficiente" con pedir la dimisión de Sánchez, como ha hecho el líder del PP, Pablo Casado, sino que hay que dar un paso más con iniciativas como la presentación de una nueva moción de censura.

Según ha recordado, Vox ya ha emplazado al PP a hacerlo y ha garantizado que contaría con los votos de su grupo parlamentario para que saliera adelante y convocar elecciones. También ha aceptado que otra persona fuera la candidata, incluso alguien de otro partido como UPN.

Sin embargo, ha recordado que el PP "rápidamente ha declinado" la propuesta, lo que cree que demuestra que Casado no ofrece una "alternativa", sino simplemente "un relevo", como cree que ya fue Mariano Rajoy de José Luis Rodríguez Zapatero. "Es un error que no se puede volver a cometer, España necesita una alternativa, no un relevo", ha subrayado.

DEMOLICIÓN COMPLETA DE LA LEGISLACIÓN IZQUIERDISTA

Así, ha reivindicado las acciones de Vox desde que está presente en las instituciones y ha destacado su "guerra cultural" para poner de nuevo sobre la mesa asuntos que "la derecha había asumido mansamente", como "el estado de las autonomías, las fronteras, la inmigración, el género o el derecho a la vida".

"Nosotros queremos una alternativa, una demolición completa de toda la legislación izquierdista desde Zapatero", ha asegurado lamentando que el PP actualmente solo ofrezca "un relevo" y no "una alternativa".