Abascal reclama al PP "explicaciones" por no apoyarles para la Mesa del Congreso y no aclara si afectará a Feijóo

El líder de Vox, Santiago Abascal, durante la Sesión Constitutiva de la XV Legislatura en el Congreso de los Diputados, a 17 de agosto de 2023, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

"El PP no ha incumplido un pacto, pero ha actuado con una evidente falta de generosidad", se quejan



MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha pedido al PP "explicaciones y respuestas" ante su falta de apoyo para darles entrada en la Mesa del Congreso, pero ha evitado aclarar cómo afecta lo ocurrido en la sesión constitutiva al anunciado apoyo de su partido a una investidura de Alberto Núñez Feijóo.

Vox había reclamado apoyo al PP para hacerse con una Vicepresidencia del Congreso, como ya tenía en la pasada legislatura, pero finalmente el PP declinó ceder sus votos. Por ello, los de Vox optaron por votar a su propio candidato, Ignacio Gil Lázaro, que ha quedado fuera de la Mesa.

En declaraciones a los medios tras la sesión constitutiva de la XV Legislatura, Abascal ha lamentado de forma reiterada la falta de "generosidad" mostrada, a su juicio, por el PP, contraponiendo su rol, el de "una fuerza política que sí lo es y que ha actuado de manera patriótica".

DEJAR FUERA A VOZ NO ES ASEGURAR LA NORMALIDAD

El líder de Vox ha recordado que su formación ya ofreció a Núñez Feijóo su apoyo "para evitar un gobierno de destrucción" y que "recupere la normalidad democrática y la neutralidad de las instituciones", pero, según ha denunciado, dejar fuera del órgano rector de la Cámara Baja "a la tercera fuerza política no es precisamente recuperar" los aspectos mencionados. "Estamos algo perplejos", ha agregado.

Por ello, ha pasado a reclamar a los de Núñez Feijóo "explicaciones y respuestas", aunque ha evitado aclarar si el candidato 'popular' puede todavía contar con los votos de los 33 diputados de Vox en caso de que se presente a una investidura.

"No ha incumplido un pacto, ha actuado con falta de generosidad. No se ha suspendido ningún diálogo, ninguna negociación, pero ha actuado con una evidente falta de generosidad", ha subrayado. Lo que sí ha reiterado es que los votos de su partido han de servir para "evitar un gobierno de destrucción nacional", pero no ha dado más detalles.

De forma paralela, el líder de Vox ha asegurado que, de existir división entre el bloque de la derecha, esta "no ha sido causada por Vox". "Vox ha mostrado generosidad, no hay una división entre dos fuerzas políticas que no son capaces de ponerse de acuerdo, hay una fuerza política que ofrece sus 33 votos a cambio de nada con la única exigencia de recuperar esa neutralidad de las instituciones, esa normalidad democrática y evitar un gobierno de destrucción nacional", ha explicado, aludiendo a su comunicado del pasado 6 de agosto.

VE CERCA UN REFERÉNDUM EN CATALUÑA

En la rueda de prensa, Abascal también ha lamentado que el PSOE haya llegado a un acuerdo con Junts para que la Mesa del Congreso esté presidida por Armengol. En este contexto, ha denunciado que el órgano se ha pactado "con un prófugo de la Justicia (en alusión a Carles Puigdemont)" y ha vaticinado que el referéndum de autodeterminación "va a ser una de las concesiones".

"Eso a apunta a que el Golpe de Estado del separatismo catalán de 2017 se va a perpetrar ahora, si Pedro Sánchez es elegido (como presidente del gobierno), desde el Palacio de la Moncloa", ha remachado.