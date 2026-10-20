Abascal urge a elegir entre "prosperidad, libertad y orden" o "inmigración, caos y subdesarrollo" en las elecciones

El presidente de Vox, Santiago Abascal, atiende a los medios en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha urgido este martes a escoger entre "prosperidad, libertad, orden, seguridad y desarrollo económico" o "inmigración masiva, precios imposibles, inseguridad, caos, violencia y subdesarrollo" en las elecciones generales del 29 de noviembre.

En un mensaje publicado en su cuenta de la red social 'X', el presidente de Vox ha explicado que los comicios constituyen más que "una elección concreta". "Se decide el rumbo de las próximas décadas", ha advertido.

"Si habrá prosperidad, libertad, orden, seguridad y desarrollo económico basado en energía, tecnología e inteligencia artificial o si habrá inmigración masiva, precios imposibles, inseguridad, caos, violencia y subdesarrollo", ha escrito. "Si habrá civilización o sumisión", ha resumido Abascal, que ha afirmado que "sólo Vox lo tiene claro".