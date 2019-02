Los abogados de Turull y Romeva, satisfechos al entender que no se ha probado la rebelión ni la malversación

Publicado 19/02/2019 19:31:55 CET

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los abogados de los líderes del 'procés' Jordi Turull y Raúl Romeva, Jordi Pina y Andreu Van den Eynde, respectivamente, se han mostrado este martes satisfechos con las declaraciones de sus defendidos en el Tribunal Supremo al entender que las acusaciones no han probado ni el delito de rebelión ni el de malversación.

"Por más que te hagan un millón de preguntas, la respuesta es coherente: no ha habido delito de malversación, desde el Gobierno de Cataluña no se gastó un euro; y por ausencia de interrogatorio, sorprendentemente, de las acusaciones, queda de manifiesto que no han desplegado la más mínima violencia para llegar a un referéndum de autodeterminación", ha señalado Pina en declaraciones a la prensa tras finalizar la vista en el Palacio de Justicia.

Pina se ha mostrado "gratamente sorprendido" después de que, en su opinión, ni la Fiscalía ni la Abogacía se hayan "esforzado para demostrar que Turull arengó a las masas para que se alzaran tumultuariamente en contra del Estado español y de las Fuerzas de Seguridad del Estado, y que no se hagan preguntas en este sentido ni se aporten elementos de prueba convincentes".

"No es suficiente con decir ha habido violencia porque ha habido cinco vehículos, tres o siete, que me da igual, de la Guardia Civil que han resultado dañados", ha añadido. "Esa no es la violencia típica del delito de rebelión o del delito de sedición, eso son unos daños y punto. Por eso sienta muy mal que se criminalizara a la sociedad", ha añadido, remitiéndose a las últimas manifestaciones independentistas sin incidentes en Madrid o Barcelona.

ROMEVA, HOMBRE DE PAZ

También está "muy satisfecho" Raúl Romeva, según ha afirmado su abogado, Andreu Van den Eynde, para quien el juicio se resume en que "una persona con curriculum de paz como él está siendo acusado por la extrema derecha" y acude al tribunal a decirle "que acepte la responsabilidad de delegar este conflicto en los políticos".

"Nadie va a encontrar ningún delito en lo que estamos juzgando", ha destacado el letrado, quien ha insistido en la tesis de que este es "un juicio político" en el que su estrategia de defensa, la misma que sostuvo con Oriol Junqueras, pasa por no dejarse "atrapar por dinámicas de detalle fundadas en una construcción artificial" ni "entrar al trapo de una acusación que no se sustenta en ningún dato".

El conseller de Exteriores, Alfred Bosch, ha insistido en la idea al calificar a su antecesor de "hombre de paz, de conciliación y negociación, experimentado en todo el mundo".