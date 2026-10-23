Acciona admite que pagó casi dos millones a la empresa vinculada a Cerdán por una obra pública en La Rioja

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

La empresa Acciona ha reconocido al juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Koldo' que pagó 1,9 millones de euros a Servinabar, la mercantil vinculada al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, a través de la Unión Temporal de Empresas (UTE) conformada por ambas sociedades y que se encargó de una obra pública en La Rioja.

En un escrito remitido al juez al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa de Acciona admite que Servinabar emitió facturas por valor de esa cantidad a la UTE Variante de Logroño, constituida para la ejecución de la construcción de la Autovía A-68 en el tramo Arrúbal-Navarrete.

Esta es una de las obras bajo sospecha en la causa que el instructor, Ismael Moreno, mantiene abierta sobre presuntos amaños de obra pública cuando José Luis Ábalos encabezaba el Ministerio de Transportes, en el que están imputados Cerdán, el exministro y el exasesor ministerial Koldo García, entre otros.

En respuesta a un requerimiento de Moreno, la empresa Acciona aporta "todas las facturas emitidas" a la UTE, así como albaranes y partes de trabajo de personal de Servinabar, mercantil administrada por el socio de Cerdán, Antxon Alonso.

La compañía incorpora, asimismo, controles de presencia, horas trabajadas y vehículos usados por los empleados de Servinabar en el proyecto, así como estados mensuales de jornadas y horas del personal valorados y correos electrónicos remitidos por el técnico superior asignado por la mercantil para la ejecución del proyecto.

El instructor del 'caso Koldo' cuando esta parte de la causa estaba en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, imputó en noviembre de 2025 a exdirectivos de Acciona tras registros en varias empresas, incluida la constructora, en el marco de la investigación sobre la presunta trama de adjudicación de obras a cambio de comisiones.