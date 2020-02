Aguado recuerda a Ayuso que en el acuerdo PP-Cs no se recoge derogar ley LGTB y defiende no dar pasos atrás

Publicado 10/02/2020 14:02:32 CET

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, ha recordado a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que en el acuerdo de Gobierno entre PP y Ciudadanos "no hay ningún punto que hable de derogar leyes y menos de derogar la ley LGTB".

Así ha respondido Aguado a las palabras de la 'popular' que en una entrevista en 'esRadio' ha sostenido que entiende que las familias puedan ver como "una agresión" algunos artículos de las leyes LGTB aprobadas la pasada legislatura.

"Es una ley que salió además adelante por unidad, que el PP votó a favor. No entiendo porque ahora se quieren dar pasos atrás. Desde luego no está en la agenda política de este Gobierno y a nivel de partido nosotros no votaremos a favor de ninguna modificación o recorte que suponga dar pasos atrás en materia de derechos civiles o libertades", ha sentenciado.

Aguado no ha querido entrar a valorar si es una incoherencia que la presidenta haga estas afirmaciones aunque votase a favor de dicha normativa en su momento porque, tal y como ha defendido, no es el portavoz de Ayuso sino el "del Gobierno".

Lo que sí ha hecho es hacer hincapié en que a él le sigue preocupando la LGTBfobia en la Comunidad, dado que en 2019 han habido casi 300 agresiones homófobas. Es por ello que cree que hay que "seguir actuando para evitar que por el hecho de tener una orientación sexual determinada alguien te ataque, te insulte o te agreda".