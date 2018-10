Aguirre, decepcionada tras el informe de Hacienda que eleva el fraude de Rato

Publicado 23/11/2015 14:21:00 CET

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Madrid y portavoz del PP en el Ayuntamiento de la capital, Esperanza Aguirre, ha reconocido este lunes que las informaciones que elevan el fraude relacionado con el IRPF del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato a 6,4 millones de euros le han "decepcionado profundísimamente".

"¿Cómo no me va a decepcionar?, me ha decepcionado profundísimamente", ha respondido Aguirre a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la reunión del grupo municipal.

"Eso no quiere decir que esté condenado, pero ya el solo hecho de la información a mí me decepciona profundísimamente", ha apostillado Aguirre.

Según un informe cuyo contenido ha sido revelado por el diario 'El Mundo', Hacienda ha elevado la cantidad que Rato defraudó en su IRPF hasta al menos 6,4 millones de euros, cuatro veces y media más de lo que había estimado en la denuncia que llevó a su detención (1,4 millones).