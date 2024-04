AJFV culpa a los presidentes de Cortes de no iniciar el desbloqueo del CGPJ y FJI insiste en "reformar antes de renovar"

Coinciden en la necesidad de que se cambie el modo de elegir el Consejo, para que los jueces seleccionen a 12 de los 20 vocales



MADRID, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha subrayado este viernes que compete a Congreso y Senado comenzar la renovación del CGPJ, reprochando a los presidentes de ambas cámaras que no lo hayan hecho. Por su parte, Foro Judicial Independiente (FJI) ha reiterado su preferencia de que se dé prioridad a reformar el sistema de elección para asegurar la "despolitización" del órgano.

Así se han pronunciado AJFV y FJI tras los comunicados emitidos esta semana por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) --la mayoritaria en la carrera judicial-- y Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) para volver a reclamar la renovación inmediata del CGPJ, cuyo mandato caducó en 2018.

"A quien corresponde iniciar el proceso de renovación del CGPJ es a las Cortes Generales. Los presidentes del Congreso y del Senado llevan omitiendo flagrantemente sus funciones durante más de cinco años", ha trasladado el portavoz de AJFV, Sergio Oliva, en declaraciones recogidas por Europa Press.

Para AJFV, el proceso de renovación, al estar en manos de los partidos políticos, provoca la politización del órgano de gobierno de los jueces y es "palmariamente inconstitucional", en alusión a la sentencia del Tribunal Constitucional de 1986 que manifestó que el actual sistema de elección parlamentaria sólo sería admisible si no se producía un reparto partidista del CGPJ.

La asociación demanda cumplir con las recomendaciones europeas y, "de una vez por todas", permitir que los jueces elijan a sus doce vocales judiciales en el Consejo. "Cualquier atajo en ese proceso provocará que siga la politización del CGPJ y que los vocales designados carezcan de apariencia de independencia y de apariencia de imparcialidad, denigrante al Poder Judicial", ha avisado su portavoz.

Mientras tanto, la asociación de jueces Foro Judicial Independiente (FJI) ha reiterado este viernes su preferencia por que se dé prioridad a reformar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que los jueces puedan elegir a 12 de los 20 vocales y, una vez reformado, se proceda a renovar el órgano.

Bajo su punto de vista, el "malestar" por la falta de renovación del órgano de gobierno de los jueces, que se mantiene en funciones desde 2018, no debe conducir a "las prisas". "La mejor forma de acabar con la actual situación no es hacerlo inmediatamente, sino hacerlo bien", ha indicado en un comunicado, recogido por esta agencia de noticias.

FJI sostiene que los comunicados de APM y JJpD deben ser leídos en el contexto de un CGPJ "altamente politizado" que ha permitido que "el reparto de altos cargos judiciales que le corresponde haya beneficiado preferentemente a los asociados de dichas asociaciones", porque "son muchas las plazas que, tras años sin poder realizar nombramientos, habrá de repartir el nuevo que se constituya".

QUE EL BLOQUEO NO SE REPITA

Esta asociación comparte con las otras la "preocupación" por la no renovación del CGPJ, "perniciosa por lo que significa". Carga contra la "falta de aptitud de la clase política" para llegar a un acuerdo y "cumplir con sus obligaciones constitucionales", y lamenta la "imagen negativa" que trasmite a los ciudadanos sobre el poder judicial.

"A estos males se suma que, tras la reforma operada en marzo de 2021 --que le imposibilita hacer nombramientos mientras no se renueve--, crece el número de vacantes que el CGPJ en funciones no puede cubrir, con el consiguiente entorpecimiento de la función jurisdiccional del Tribunal Supremo, en particular", añade.

Para FJI, hay que asegurar que esta situación "no se repita", por lo que insiste en que "antes de renovar el CGPJ, se reforme el sistema para ello", porque lo consideran "disfuncional": "Lleva dentro sí la semilla del bloqueo".

La asociación recuerda las recomendaciones del Consejo de Europa y las exigencias de la Unión Europea para acabar con el bloqueo, a la vez que señala que para asegurar un cambio hay que "despolitizar el CGPJ, permitiendo que la carrera judicial pueda votar a los doce vocales judiciales, de los veinte que conforman el CGPJ".

"Esa despolitización, además de permitir la futura renovación del órgano en tiempo, permitirá acabar con el factor de corrupción que supone que los partidos elijan a las personas que nombrarán a los jueces que los han de juzgar. Hay que cumplir ya con Europa, no dejarlo para luego", zanja.

FJI indica que "nunca" ha presentado ni avalado a candidatos a vocal del CGPJ mientras no se cambie el sistema para permitir la representación proporcional de todas las sensibilidades de la carrera), convencidos de que "la ley puede modificarse democráticamente antes de renovar el CGPJ".

Concluye el comunicado subrayando que el siguiente CGPJ va a ser "posiblemente el más importante de todos los que ha habido", teniendo en cuenta los nombramientos discrecionales que tendrá que hacer en la cúpula judicial para cubrir las plazas que están quedando vacantes.

"La pregunta que tenemos que hacernos es si queremos que todas esas vacantes sean cubiertas por un órgano altamente politizado que debe su composición a los acuerdos de los partidos y cuya política de nombramientos esté contaminada por ello, o bien por un órgano que deje de estar secuestrado por intereses políticos", advierte.