Albares desconfía del diálogo de Rusia mientras no haya un alto el fuego: "Necesitamos hechos, no palabras"

Asegura que el periodista Pablo González, encarcelado en Polonia, está recibiendo asistencia consular y se encuentra "en buen estado"

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se ha mostrado pesimista en torno al diálogo entre Rusia y Ucrania en el marco del conflicto ya que, a su juicio, "un diálogo sin un alto el fuego no tiene gran credibilidad".

Así de tajante se ha pronunciado el titular de Exteriores este miércoles en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, que se ha realizado en directo desde una estación de tren de Polonia en la que se apreciaba el vaivén de refugiados ucranianos que han salido huyendo de su país.

"No soy optimista porque desgraciadamente los hechos no me dejan serlo", ha dicho Albares, tras añadir que a pocos kilómetros de Polonia continúan los bombardeos en Ucrania por parte del ejército ruso.

En este sentido, ha lamentado que durante los meses anteriores se han entablado conversaciones y negociaciones con Rusia para frenar el ataque militar y que ese diálogo no ha llegado "a ningún sitio". "Si de verdad Rusia tiene voluntad de diálogo necesitamos hechos y no palabras", ha apostillado.

"Si se quiere dialogar de buena fe y con serenidad hay que exigir a Rusia un alto el fuego, aunque solo sean las horas en las que ambas delegaciones --Ucrania y Rusia-- están dialogando", ha emplazado.

Preguntado por una hipotética guerra mundial, el ministro ha señalado que no le gusta hacer "política ficción" dado que la situación "es ya suficientemente grave" y que todos los esfuerzos que están realizando el Gobierno de Ucrania, la UE y la OTAN están encaminados en "parar esta guerra".

Así, ha indicado que la misión de la OTAN es defensiva, no ofensiva y ha lanzado un mensaje de tranquilidad a la población española de que la seguridad "está garantizada", si bien ha reconocido que los estados de la UE y la OTAN están "determinados" a defender a sus ciudadanos, por lo que se está reforzando la seguridad de flancos de la OTAN.

SANCIONES y GUERRA LARGA

En este punto, ha recordado que las sanciones económicas impuestas a Rusia están dificultando al país dirigido por Vladimir Putin el aprovisionamiento de su ejército. "Por supuesto que eso tiene un efecto sobre el esfuerzo de guerra que puede hacer Putin", ha manifestado.

Según Albares, la sociedad se dirige hacia una "guerra y crisis larga" promovida por Putin y, pese a que se diera un alto el fuego y Putin retirara sus tropas de Ucrania, las relaciones con Rusia no serían iguales. "Hay tantas cosas que se han roto entre Rusia y nosotros que nada volverá a ser como antes", ha admitido.

PABLO GONZÁLEZ

Preguntado por el periodista Pablo González, que fue detenido en Polonia el 28 de febrero cuando se encontraba dando cobertura informativa a la guerra en Ucrania y que se encuentra en prisión provisional en la cárcel de Rzeswów acusado de un delito de espionaje, Albares ha asegurado que el Ministerio ha podido contactar con él y que está recibiendo asistencia consular.

Según ha explicado, él mismo dio instrucciones al cónsul para ir a visitarlo personalmente a la prisión donde se encuentra y ha podido hablar con su esposa y está en contacto con su abogado.

Asimismo, ha asegurado que está formalmente encausado y que está "en buen estado". Es más, Albares ha añadido que mañana mantendrá un encuentro con su homólogo polaco en Varsovia y abordará este asunto.

Con respecto a las acusaciones por supuesto delito de espionaje que recoge el apartado 1 del artículo 130 del Código Penal polaco, Albares no se ha pronunciado por motivos de "privacidad" y ha reiterado que esta información le corresponde comunicarla a su abogado.