Albares dice que Putin no necesita atribuir a Kiev el atentado de Moscú para escalar la guerra en Ucrania

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, comparece en la Comisión Mixta para la Unión Europea, en el Congreso de los Diputados, a 4 de marzo de 2024, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

Admite que la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU pueda no tener consecuencias para Israel si la incumple



MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, no necesita atribuir a Kiev el atentado terrorista contra una sala de conciertos en Moscú para escalar la guerra en Ucrania, alegando que sus planes militares "siguen invariables" desde el primer día de la invasión.

"Desgraciadamente, Vladimir Putin no necesita ninguna excusa para escalar", ha sostenido el jefe de la diplomacia española en una entrevista en Cadena Ser, recogida por Europa Press, al ser preguntado sobre la insistencia del mandatario de Rusia en relacionar a Ucrania con el atentado que el pasado sábado se cobró 133 vidas y dejó a 140 personas heridas en la capital rusa.

Albares ha indicado que puede que Putin quiera "cubrirse un poco" con "esa vaga acusación hacia Ucrania", pero que la invasión de un país vecino no tiene "ningún eximente, ningún atenuante, ninguna explicación posible". Asimismo, ha recordado que se está entrando en el tercer año de "guerra de agresión" y que es así desde el primer día y lo sigue siendo hoy.

Después de expresar la solidaridad hacia las víctimas, hacia los heridos y hacia el pueblo ruso en nombre de España, "que conoce muy bien el terrorismo", el ministro de Exteriores ha defendido que Ucrania ha dicho "oficialmente" y "claramente" que no ah tenido nada que ver "ni de cerca ni lejos" con ese atentado.

CONSEJO SEGURIDAD DE LA ONU SOBRE ISRAEL

El ministro de Exteriores se ha vuelto a congratular de que el Consejo de Seguridad de la ONU haya aprobado una resolución en la que se reclama un alto el fuego inmediato en la Franja de Gaza que permita la entrada de ayuda humanitaria, si bien ha admitido la posibilidad de que no se "traduzca inmediatamente" en actos.

"Tal vez la aplicación práctica, porque Israel no está dando muestras de que quiera cumplir esa resolución, no se traduzca inmediatamente en actos, pero lo que sí está claro es que la voz diplomática mundial al más alto nivel, que es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ha dicho: 'Hasta aquí ha llegado la violencia, no puede ser ni un día más'.

Para que Israel pueda sufrir las consecuencias de incumplir una resolución de este tipo, tendría que haber "una nueva decisión" del Consejo de Seguridad donde tomara "otro tipo de medidas". Hasta entonces, España ya ha impuesto sanciones bilaterales nacional a una primera lista de 12 colonos violentos y ha sido "fundamental en el liderazgo" para que en Europa se debata el reconocimiento del Estado Palestino, ha recordado.