Alberto Rodríguez anuncia que deja Podemos

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, ha anunciado este sábado que abandona Podemos y que hará todo lo que esté en su mano jurídicamente para defender su inocencia.

Estas han sido las primeras declaraciones del diputado canario después de que este viernes la presidenta del Congreso, Meritxel Batet, acordara aplicar la sentencia dictada por el Tribunal Supremo que condena al diputado a la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo y comunicara al condenado la pérdida de su escaño.

"Abandono la militancia partidista y abandono Podemos. Agradezco profundamente estos años que han sido muy intensos de muchísimo aprendizaje y de recibir muchísima leña", ha manifestado Rodríguez a los medios a su llegada al aeropuerto de Tenerife --que ha sido recibido por numerosas personas entre aplausos--.

#EnDirecto | Alberto Rodríguez anuncia que abandona Podemos y advierte que "esta batalla la ganaron por ahora": "Si yo no me apellidara Rodríguez y no fuera de familia obrera, ¿me habrían quitado el escaño? ¿Qué hubiera pasado si tuviera un apellido compuesto?" pic.twitter.com/EPg3na7LLJ