Albiol pide endurecer penas contra okupas reincidentes: "si es español, a la cárcel y si es extranjero, expulsado"

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol (i), durante un acto de precampaña del PP, en el Palau de Congressos de Catalunya, a 18 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Badalona y cabeza de lista por Barcelona al Congreso de los Diputados en las elecciones del próximo 29 de noviembre, Xavier García Albiol, ha advertido hoy que propondrá endurecer las penas contra los okupas para que, si son españoles, ingresen en prisión y si son extranjeros, sean expulsados a sus países de origen.

Así lo ha manifestado hoy durante unas declaraciones en La Mirada Crítica de Tele 5, recogidas por Europa Press, en las que ha expuesto sus planes para llevar a cabo el encargo que ayer le hizo el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, para acabar con el problema de la ocupación de viviendas en España.

Albiol hay señalado que este es un problema "muy serio" sobre todo en Cataluña donde se dan el 40 por ciento de las ocupaciones de viviendas. Por ello, ha pedido que se "aglutine" el voto en el Partido Popular con el fin de que, cuando empiece la actividad parlamentaria, él pueda reunir a expertos y partes afectadas para presentar una propuesta que implicará modificar algunas leyes.

PROTECCIÓN A LOS VULNERABLES

No obstante, ha querido precisar que una cosa son las personas vulnerables que por alguna cuestión no pueden pagar la hipoteca o el alquiler. Estos, ha señalado, "tienen que tener acompañamiento de los servicios sociales".

Sin embargo, cree que "la inmensa mayoría de las ocupaciones son de personas que viven de la ocupación o forman parte de mafias que se dedican a crear problemas de incivismo y delincuencia".

Por este motivo ha insistido en la necesidad de que haya una reforma legislativa para "endurecer las penas contra la delincuencia y los que hacen la vida imposible a los vecinos".

De hecho, ha señalado que él lo vive como alcalde cada día. Así, ha señalado que cuando se producen incidentes le informan de que muchos de los implicados acumulan 30 y hasta 40 antecedentes. Su propuesta es que "el reincidente español, a prisión, y el que es extranjero, expulsado inmediatamente de España".

LA LEY ANTIOCUPA DE JUNTS, PARALIZADA POR EL GOBIERNO QUE HA SOSTENIDO

Albiol también ha respondido a la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, quien ayer recordaba que su partido presentó ya hace tres años una Ley antiocupación. Según el alcalde de Badalona, eso es lo irónico, que el PSOE y sus socios la llevan bloqueando desde hace tres años cuando Junts ha estado "sosteniendo al Gobierno".

"Qué le habría costado a Junts decir que a cambio de que siga una semana más en el Gobierno le desbloquearan la ley antiocupa", ha exclamado antes de señalar que en Badalona han conseguido bajar el número de ocupaciones y que más del 50 por ciento de los intentos "quedan abortados".

En opinión de Albiol, en Cataluña hay mucha gente que piensa como el PP en este asunto, se atrevería a decir que el 70 por ciento, ya que no es una cuestión de izquierdas o de derechas. "No puede ser que uno se meta en un piso y tenga más protección que el propietario, que se dedique a hacer la vida imposible a los vecinos y que no puedan hacer nada", ha exclamado.