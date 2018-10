Alcalde de Getafe dice que el PSM se llevó "un batacazo como la funda de un piano" y apuesta por "hacer acuse de recibo"

Actualizado 04/06/2007 15:14:42 CET

Niega encabezar un grupo de alcaldes contrarios a Simancas y dice que el alcalde de Parla "jugará en el futuro cercano" del partido

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde electo de Getafe, Pedro Castro, afirmó hoy que el Partido Socialista de Madrid (PSM) se llevó en las pasados comicios municipales y regionales "un batacazo como la funda de un piano", y apostó por estudiar en profundidad qué ha pasado, conocer si han sabido comunicar el mensaje, si éste era bueno y "hacer un acuse de recibo para que los ciudadanos perciban que se ha recibido el mensaje, porque, si no se hace, seguramente les den otro".

En declaraciones al programa 'El Círculo a primera hora' de Telemadrid recogidas por Europa Press, Castró se mostró satisfecho por haber ganado los comicios municipales, a pesar de que el Partido Popular (PP) "ha tenido una oportunidad magnífica, porque los vientos así lo presagiaban, para ver impuesto su posición en el Sur", y señaló que la presidenta regional, Esperanza Aguirre, ha logrado la victoria porque ha sido capaz de concitar en torno suyo "un mensaje, que en otras latitudes no se ha dado, sobre terrorismo, estatutos, De Juana Chaos, que ha impedido poder discutir lo que le verdad le importa a los ciudadanos, que es el empleo, la seguridad y la vivienda".

"Cuando desde el PP decían que no se invierte nada en Madrid, nosotros no hemos sabido explicar que eso no es cierto. Por ejemplo, en tema medioambiental, se han puesto en marcha tres nuevas depuradoras: en Arroyoculebro, Cuenca alta y Madrid capital, 900 millones de euros para recuperar 14 millones de metros cúbicos, o las infraestructuras de la T-4", puntualizó el alcalde getafense.

EL GRUPO DE LOS ALCALDES DEL 'CINTURÓN ROJO'

Asimismo, Castro negó encabezar ni pertenecer a una supuesta facción contraria al secretario general del PSM, Rafael Simancas, compuesta por grupo de alcaldes del denominado 'cinturón rojo' del Sur, aunque dijo que se trata de primeros ediles 'no son sólo los del sur, sino también alguno del norte que han hecho alguna sugerencia a título individual".

Según explicó, los alcaldes no son un órgano del partido, ni están dentro de la organización y por eso les pidió que "lo que tengan que decir, lo digan dentro del partido". "En Galicia las 7 grandes ciudades las ha perdido el PP y yo no estoy escuchando que tenga que dimitir el secretario general ni el presidente del PP de Galicia", apostilló Castro.

"El grupo de los alcaldes que ganamos tenemos todo el derecho y la obligación de opinar y si en un momento dado la Ejecutiva entiende que necesita de nuestra experiencia y una reflexión conjunta la Ejecutiva nos llamará, pero está bien que cada uno salgamos a nuestro aire", añadió.

EL FUTURO DEL PSM

Respecto a la posibilidad de celebrar un congreso regional extraordinario del PSM, el regidor getafense no se situó ni a favor ni en contra, pero pidió al partido tranquilidad, sosiego y reflexión y escuchar a la sociedad "para que los ciudadanos participen y que, cuando el mensaje vuelva, que se vean partícipes de este congreso".

No obstante, Castro declaró que debe ser el grupo de concejales del Ayuntamiento de Madrid y que el grupo parlamentario de la Asamblea los que sugieran los candidatos para luego ser ratificados por los órganos de decisión del partido. "Si esto hubiera resultado bien, ahora estaríamos todos satisfechos diciendo que la puesta en marcha de un candidato por parte de la Ejecutiva Federal (en referencia a los anteriores aspirantes socialistas, Miguel Sebastián y Trinidad Jiménez) había sido un acierto", agregó.

Por otro lado, Castro indicó que el nuevo portavoz municipal socialista de Madrid, Óscar Iglesias, como su adjunto, David Lucas, "son de Getafe, y lo van a hacer bien", mientras de Simancas manifestó que es "tremendamente joven y seguro que habrá que hablar de él en el futuro". "En Europa se llega a los grandes cargos a partir de los 60 años. El que no sea candidato no significa que no pueda trabajar en el partido, que no tenga una proyección allí y que dentro de 10 ó 12 años pueda volver a ser candidato", apunto.

"Afortunadamente en el PSOE hay cantera para el partido y para la sociedad. Ahora seguro que Tomás Gómez, alcalde de Parla, tiene que jugar en el futuro cercano, pero creo que cada momento tiene su tiempo y me parece que no es bueno alterar los tiempos. Sería un sustituto, como los hay más en Madrid, y seguro que será uno de los que estén ahí. En este momento, en el que tenemos que configurar un proyecto, tenemos que hacer las ideas y a partir de ahí hay cientos y cientos de personas", enfatizó.

Además, destacó de Simancas su capacidad para obtener mayoría absoluta en el comité regional, aprobar las propuestas por unanimidad, haber sido capaz de ordenar el partido, "y conseguir que pluralidad y la diversidad sea un marca dentro del partido", y se quejó de la "fagocitosis" que existe en la política española "para eliminar cualquier situación".

Por otro lado, el primer edil electo de Getafe señaló que el PSOE no propuso al alcalde en funciones de Alcobendas, José Caballero, a la reelección porque "pensaba en los ciudadanos y no en la organización, pero la decisión no ha sido entendida por la sociedad".

24 AÑOS AL FRENTE DEL AYUNTAMIENTO

Sobre su victoria en el municipio de Getafe, la séptima consecutiva, Castro manifestó que se debe a la "cercanía con los ciudadanos". "Yo no mando en Getafe. Desde el primer momento, soy un gerente del poder y los intereses que los ciudadanos tienen y si a los cuatro años no los ha gestionado bien, te echan. Hay órganos que no los hay en otro ayuntamiento, como el consejo editorial mayor, que no lo puedo parar y la tengo que llegar al pleno, o como el consejo sectorial de la mujer", dijo.

Entre sus logros, señaló el proyecto municipal de costear los estudios universitarios a los ciudadanos más necesitado a cambio de horas sociales, la construcción de 10.200 viviendas en la zona del Bercial, "con el 80 por ciento de protección oficial", el Centro de Investigación de Aeronáutico, la inversión en I+D+I, o la aprobación del proyecto para soterrar la A-42, carretera de Toledo, y la colocación de la primera piedra para instalar la Universidad Politécnica de Madrid en la localidad.

Por último, Castro se definió como "un viejo roquero del PSOE", apostó por atraer a los jóvenes a través de la elaboración de un blog , aunque indicó que la presencia personal no puede sustituir a nada. "Me parece que la relación con los jóvenes del tú a tú es insustituible y me produce una satisfacción tremenda", concluyó.