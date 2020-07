Alcalde de Ordizia no cree que el domingo se garantice el derecho a voto de todos los habitantes

SAN SEBASTIÁN, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de la localidad guipuzcoana de Ordizia, Adur Ezenarro (EH Bildu), ha afirmado que no cree "que esté garantizado" el derecho a voto de todos los ordiziarras este domingo si las personas confinadas con PCR negativo tienen que tener las papeletas de todos los partidos en casa, para llevar su voto preparado a las urnas, y quienes han dado resultado positivo no podrán votar.

En declaraciones a los medios en Ordizia, Ezenarro ha señalado que "sigue habiendo casos positivos" en la localidad, con "35 positivos ayer" detectados en las carpas instaladas para hacer pruebas PCR que este viernes "ascienden a 44". A ello ha añadido que "las personas relacionadas con el foco ayer eran 58 y hoy creo que son 69".

A su juicio, "por criterios de seguridad y por criterios sanitarios es lógico" que las personas con resultado positivo en la prueba PCR no puedan acudir a las urnas este domingo, "como tampoco creo que debieran hacerlo las personas confinadas con PCR negativo".

Además, ha señalado que "el derecho a voto significa que puedas votar y que tengas garantizado el acceso a todas las papeletas de todas las candidaturas", algo que, a su juicio, no parece vaya a estar "garantizado" si las personas confinadas con PCR negativo tienen que acudir con la papeleta preparada desde sus casas, "porque no creo que tengan todas las papeletas en casa".

"La inmensa mayoría de las personas tendrá, si no tiene la papeleta en casa, recogerla en los colegios electorales", ha apuntado. En este sentido, se ha preguntado "si no somos capaces desde las administraciones ofrecer otras maneras para que esas personas puedan ejercitar su derecho a voto". En cuanto a las carpas para hacer las pruebas PCR ha señalado que no tienen orden de retirarlas ya que "tanto mañana como pasado mañana seguirán en activo".

Preguntado por la hipótesis de que los miembros de una mesa no puedan tomar parte de la misma y los suplentes tampoco, Ezenarro ha señalado que en ese caso "hay deber de conformarla con las primeras personas que ejerciten su derecho a voto".

"Ese mecanismo existe y está ahí", ha señalado. En este sentido, ha apuntado que la Junta electoral de zona ha comunicado que "retendrá a todos los suplentes que puedan aparecer en los colegios electorales" de las diferentes mesas, "hasta que se conformen todas", porque "en principio tendrían que ser esas personas los que sustituyan". Además, ha confirmado que "no sabemos los nombres y apellidos de esos positivos si se están tramitando alegaciones en ese sentido".