Exalcaldesa de Jerez niega en el juicio haber estado en la sede de Gürtel: "A Serrano sólo he ido al Zara"

Actualizado 17/09/2019 14:06:19 CET

Declara como testigo tras ser exonerada por el Supremo y dice que no tomó decisiones sobre el stand en Fitur

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La exalcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz) y actual diputada del PP por la provincia gaditana, María José García Pelayo, ha negado este martes durante su declaración como testigo en el juicio por la trama jerezana del caso "Gürtel" haber matenido reuniones con implicados en esta trama, desmintiendo de este modo la declaración realizada por Alvaro Pérez 'El Bigotes' en sesiones anteriores. "Yo no he estado nunca en Serrano 40 (sede de Especial Events), en Serrano lo más que he estado es en Zara", ha precisado durante su declaración.

García-Pelayo -- que fue exonerada de participar en la trama por el Tribunal Supremo, que no vio prueba suficiente para dar continuidad a la instrucción contra ella-- ha insistido a lo largo de todo su interrogatorio en señalar que ella, como alcaldesa de Jerez en 2004, nunca estuvo en el día a día de los expedientes de contratación del stand que instaló dicho año su Ayuntamiento en Fitur y que se limitaba a firmar lo que le "pasaban" sus colaboradores, indicado incluso con un 'post it' de "firmar aquí".

"No estaba en el día a día", "no he organizado nada con ninguna empresa", "por supuesto que no participé en la fijación del presupuesto", "otros leían por mí", ha insistido García-Pelayo una y otra vez a las preguntas tanto de la fiscal Anticorrupción como de la acusación popular y los abogados de varios de los procesados.

García-Pelayo ha declarado en todo momento al hilo de lo que argumentó por escrito al tribunal el pasado 10 de julio, cuando acreditó mediante un dossier de prensa que en las fechas en que se le quiere situar en la sede de la empresa Special Events se encontraba en Jerez, por lo que es imposible que estuviera en ninguna reunión en las oficinas de Serrano 40.

Durante la sesión de este martes ha añadido a preguntas de uno de los letrados que además, si hubiera querido conocer el diseño del stand elegido para la feria habría acudido al mismo FITUR, donde ya se estaba montando la instalación, pero en ningún caso a la sede de la empresa adjudicataria.

García-Pelayo ha señalado respecto de algunos de los acusados, a los que no desea "ningún mal", que había que tener en cuenta la situación en el Consistorio en dichas fechas, donde ella fue alcaldesa apenas un año y pico gracias a un acuerdo de Gobierno que no pudo mantenerse y tras 25 años de Gobierno socialista. Entre los que la han señalado en relación con este contrato, se ha referido a un trabajador que fue objeto de un ERE en el Ayuntamiento.

Pero en el aspecto que más ha insisitido García-Pelayo ha sido en el hecho de que no leyó el expediente de contratación, que como alcaldesa no leía ese tipo de documentos y confiaba en que los técnicos municipales actuaban conforme a la legalidad. A lo que sí dio su visto bueno es a la idea que le propusieron de solicitar un Plan de Excelencia Turística para el municipio y a la idea de tener un stand en la edición de FITUR de dicho año.

En esta pieza de Gürtel, el líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, se enfrenta a siete años y nueve meses de prisión que le pide la Fiscalía Anticorrupción. Junto a él se sientan en el banquillo su 'número dos', Pablo Crespo; la que fuera administradora de sus empresas Isabel Jordán, y el empleado Javier Nombela. También están siendo juzgadas las interventoras municipales del Ayuntamiento de Jerez María del Milagro Pérez y Milagros Abascal; el que fuera director del Instituto de Promoción y Desarrollo de la ciudad José Agüera; la empleada de este organismo Lourdes Montenegro y el antiguo secretario del consistorio Manuel Bárez.