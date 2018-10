La alcaldesa de Logroño acusa al Gobierno de ir "a remolque" de Rajoy en materia municipal

Publicado 11/07/2018 17:50:26 CET

MADRID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, considera que "el Gobierno de Pedro Sánchez no tiene ideas propias, sino que va a remolque de lo dictado por el de Mariano Rajoy en materia municipal".

Así lo ha manifestado en relación a la reunión mantenida este martes por el presidente de la FEMP, Abel Caballero, con la Ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, en la que se abordaron temas como la regla de gasto, la tasa de reposición de efectivos o la plusvalía municipal.

Gamarra ha tachado de "exagerado" el optimismo expresado por Caballero ante las medidas del Ejecutivo para los consistorios. En su opinión, "no se ha anunciado nada que no estuviera ya diseñado por el Gobierno de Mariano Rajoy y, en muchos casos, incluso consensuado con la FEMP".

En este sentido, ha recordado que la reforma de la plusvalía municipal se está tramitando en las Cortes "gracias a que el Partido Popular presentó una Proposición de Ley para modificar el gravamen". Una proposición de ley que "ha impulsado el grupo popular en solitario, porque ningún otro partido político, incluido el PSOE, quiso presentarlo".

Asimismo, la vicepresidenta de la FEMP exige al Gobierno "que estudie cómo va a compensar económicamente a las Entidades Locales, por las devoluciones que están teniendo que realizar desde que el Tribunal Constitucional, y hace escasos días el Tribunal Supremo, declararan que el gravamen no podía cobrarse cuando se generen pérdidas con la venta de los inmuebles".

Sobre la regla de gasto, espera que "no haya sorpresas y que se cumpla con lo ya acordado con el anterior Gobierno, que no es otra cosa que el cálculo se haga sobre presupuesto aprobado y no sobre el liquidado".

En cuanto al uso del superávit por parte de los Ayuntamientos, Gamarra recuerda que "el Gobierno de Rajoy, pactándolo con la FEMP, aprobó el Real Decreto 1/2018 que permite a los Ayuntamientos reinvertir el superávit municipal de 2017". Concluye que ésta es una cuestión "ya solventada".

Finalmente, la vicepresidenta de la FEMP ha apuntado que "urge agilizar la jubilación de la Policía Local" ya que, a su juicio, "esta justa reivindicación de los agentes no puede sufrir demora alguna por el hecho de que se haya producido un cambio de Gobierno".