Alegría afea a Feijóo que no se comporte como un líder "autónomo" e insiste en que el Gobierno mantiene su agenda

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Pilar Alegría, ha afeado este viernes al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que no se haya comportado como un líder "autónomo" tras haber suspendido las conversaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha insistido en que el Gobierno no ha modificado su agenda legislativa respecto a la sedición.

"Lo que le ha sucedido a Feijóo es que no ha conseguido de nuevo comportarte como un líder autónomo y un líder que no tiene autonomía no es un líder", ha trasladado en una entrevista en la Radio Galega, recogida por Europa Press. "Feijóo tenia la posibilidad de haberse comportado como un hombre de Estado, pero las presiones de la derecha más recalcitrante le ha ganado el pulso", ha asegurado.

A renglón seguido, la titular de Educación ha apuntado que la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, dijo esta semana en el Congreso que la reforma de la sedición "no tenía nada que ver" con las negociaciones para culminar la renovación del órgano de elección de los jueces.

La dirigente socialista ha hecho hincapié en que la agenda legislativa del Ejecutivo no ha cambiado "en ningún momento" mientras que Feijóo ha encontrado "una nueva excusa" para no dar cumplimiento a la Constitución Española. "Lo que el PP ha demostrado es de nuevo su grado de incumplimiento, una excusa más", ha añadido.

Así, Alegría ha enfatizado que el Ejecutivo no ha dicho nada distinto sobre el interés de homologar el Código Penal al resto de países de la Unión Europea y ha defendido que siempre han trasladado que ese debate se sustentaría en el Congreso para tratar de concitar el mayor apoyo posible.

Por último, preguntada acerca de si han marcado un calendario para abordar la sedición, la ministra no ha querido dar detalles: "Se abordará cuando llegue el momento, es un hito que teníamos en este calendario y lo desarrollaremos en el momento oportuno".